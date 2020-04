Molde-løperens dramatiske hjemtur fra Sør-Afrika: – Det var litt skummelt

Skåla-jenta var på treningsopphold på Tenerife i to uker i januar og i Sør-Afrika i hele februar. Der trente hun på det faste utøveranlegget hun har brukt de siste årene, NWU Sports Village.

– Jeg kom tilbake til Norge rett før koronautbruddet, og det var litt snakk om konsekvensene som kunne bli her i landet. Det var dårlig vær, og jeg ble litt stressa, så jeg tenkte at det var smart å dra tilbake til Sør-Afrika for å sikre gode treningsforhold til jeg visste mer om situasjonen, sier Solheimdal.