Deltar på sagnomsust treningsleir før VM: – Hørt historier siden 2011

FROGNERBADET: For det var i nettopp Fukuoka det norske svømmelandslaget i 2008 ladet opp til Beijing-OL.

Da satte de fire svømmerne Alexander Dale Oen, Gard Kvale, Sara Nordenstam og Ingvild Snildal hele ti norgesrekorder. Det ble også to medaljer under lekene.

I finalen på 200 meter bryst, hvor Nordenstam tok bronse, satte hun også europeisk rekord.

Treningsleiren i Japan har i ettertid fått mye av æren for den norske suksessen i 2008-OL.

– De kan bare glede seg, sier Nordenstam og ler.

Fakta: Den norske VM-troppen Henrik Christiansen: Alder: 22 Klubb: Lambertseter Svømmeklubb Deltar i: 400m fri, 800m fri og 1500m fri. Tomoe Zenimoto Hvas: Alder: 19 Klubb: Bærumssvømmerne Deltar i: 200m medley, 50m fly, 100m fly, 50m rygg, 100m rygg og 200m fly. Niksa Stojkovski: Alder: 25 Klubb: Bærumssvømmerne Deltar i: 50m fri, 100m fri og 50m fly Ingeborg Vassbakk Løyning: Alder: 18 Klubb: Bærumssvømmerne Deltar i: 50m rygg, 100m rygg og 200m rygg

Christiansen har hørt historier i mange år

Når startskuddet for VM i Sør-Korea går førstkommende søndag, er Henrik Christiansen (22) det største norske medaljehåpet.

I 2008 var han bare 12 år, men da han så smått begynte å trene med landslaget noen år senere, hørte han for første gang historiene om oppladningen i Japan.

– Jeg har hørt de historiene nå siden jeg kom inn på landslaget i 2011–2012. Det blir spennende endelig å komme dit og se om det virkelig er så bra, sier han.

Når Nordenstam, som nå jobber med netthandel i Helly Hansen, får høre om Christiansen forventninger, bryter hun ut i latter.

WOLFGANG RATTAY / REUTERS / NTB SCANPIX

– Det er litt morsomt at han har hørt det så lenge. Men det var en kjempebra precamp. Helt klart. Det som var litt spesielt, var at alle som var med til OL gjorde det så bra. Ofte når man er et lag, er det noen som får det bedre til enn andre. At alle fikk det til som det suste, var litt uvanlig, sier hun og legger til:

– Vi får satse på at det går like bra for dem denne gangen!

Landslagssjef Petter Løvberg forteller at støtteapparatet helt bevisst har bygget opp Fukuoka som et sted hvor mesterskapsresultater skapes.

– Det er viktig å legge listen høyt. Det er en kultur i den gjengen her med folk som liker å trene, gå foran og vise vei. Da må vi også minne dem på hva folk før dem faktisk fikk til.

«Veteran» i ung tropp

Tomoe Zenimoto Hvas (19), Niksa Stojkovski (25) og Ingeborg Vassbakk Løyning (18) deltar alle i sitt første langbane-VM. For Christiansens del blir det hans tredje.

– Det er nesten sånn veteran-opplegg, spøker 22-åringen.

– Føler du deg som veteranen i gjengen?

– Det er klart at jeg har noe mer erfaring enn de som skal være med nå, men jeg ser ikke på meg selv som noen gammel ørn. Jeg ser fortsatt på meg selv som en relativt ung utøver og i angrepsmodus.

Akkurat der er landslagssjef Løvberg enig med sin elev.

– Det er litt interessant å være 22 år og bli kalt for veteran. Det er sånn at i tidligere alder har de stoppet opp litt tidligere. I dag er det sånn at du har svømmere som er nærmere 40 år som tar internasjonale medaljer. Gjennomsnittsalderen i svømming er blitt høyere og høyere, så Henrik er bare en ung mann fortsatt.

Fredrik Hagen

Målet er å sette rekorder

For de norske utøverne er målet med VM å sette nye rekorder. Både personlige og norske.

– Målet er å sette personlig rekord på alle tre øvelser jeg skal svømme. Klarer jeg de tidsmålene som er satt, så skal vi være fornøyd. Plassering er vanskelig å spå på forhånd, så derfor er pers alltid målet, sier Christiansen.

I VM skal han delta i 400 meter, 800 meter og 1500 meter fri.

– 800 er muligens den øvelsen jeg har mest sjanse på. Det er nok min beste øvelse. Men det er greit å ha flere kort å spille på. Jeg synes det er kjekt å kunne svømme litt flere øvelser.

For landslagssjef Løvberg er ikke det viktigste å komme hjem med medaljer i kofferten, men erfaringer og personlige forbedringer.

– Det er egentlig en gjeng for fremtiden. Det her er bare et lite stykke på veien for det som skal skje videre. Mange av de her er, slik jeg ser det, ikke i nærheten av sitt potensial enda, mener han.