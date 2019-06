Ingebrigtsen kjempet mot norsk rekord i Roma: – Gutten er tilbake

Filip Ingebrigtsen hadde ikke sprunget siden innendørs-EM i Glasgow 1. mars.

Da ble 26-åringen disket.

Torsdag kveld, under 5000-meteren i Diamond League i Roma, slettet 1500-meterspesialisten «familie-rekorden» i Ingebrigtsen-familien med tiden 13:11.75.

– Gutten er tilbake, slår pappa Gjert fast overfor NRK.

– Det var fantastisk godt gjort, selv om han var sliten på slutten. For et godt løp, sa NRK-kommentator Jann Post, som fastslo at Sindre Buraas sin nest beste, norske tid på 5000-meter også ble slettet.

Filip: – Tungt

Marius Bakkens femten år gamle rekord på 13:06.39 står altså enda.

– Det var tungt. Jeg skulle gjerne hatt mer å gi på slutten, men jeg følte aldri jeg kunne slappe av. Jeg ville bare ha et jevnt løp, men det ble seigt på slutten, sa Ingebrigtsen selv til NRK.

– Det er veldig bra så tidlig, spesielt etter det jeg har vært igjennom de siste ukene. Den selvtilliten jeg får av å bevise her. Jeg klarer ikke løpe dette på halv maskin, fortsatte han til samme kanal.

Ingebrigtsen lå bak fra start de første rundene på Stadio Olimpico og etter en tøff åpning lå rogalendingen nest-bakerst etter åpningsrunden.

Det ble tidlig klart at det – som ventet – ble for tøft å være med tetgruppa. Ingebrigtsens største kamp ble klokket mot den norske rekorden. Den kampen varte helt inn.

Spurt om seieren

– Jeg syns han fortsatt løper veldig godt teknisk, konstaterte NRK-ekspert Vebjørn Rodal da Ingebrigtsen passerte 3000 meter.

Selemon Barega dro den første halvdelen av løpet og satte inn et voldsomt tempo i front og den 19 år gamle etiopieren.

Deretter tok veteranen og landsmannen Kenenisa Bekele over, før det ble en ren duell mellom de raske beina fra Etiopia. Baregas pigge avslutning så ut til å gå helt inn, men Bekele snek seg foran de siste meterne.

Hagos Gebrhiwet – også han fra Etiopia – ble nummer tre. Ingebrigtsen ble nummer 15.

Filip Ingebrigtsen sto over Diamond League-stevnet i Stockholm forrige uke. Da endte Jakob Ingebrigtsen på en delt andreplass på 1500-meteren. Henrik Ingebrigtsen ble nummer ni.

– Det er planen

Om én uke fortsetter Diamond League på Bislett.

Henrik Ingebrigtsen (28) løper 3000 meter, mens de yngre brødrene Jakob (18) og Filip (26) skal løpe den avsluttende drømmemila under Bislett Games 13. juni.

– Det er planen. Jakob løper helt sikkert én engelsk mil, og det er også planen for Filip. De er begge på startlistene for den distansen, men så får vi se hvordan det går med Filip på 5000-meteren i Roma i kveld, sier Bislett-sjef Steinar Hoen til NTB.