11-åring får delta i OL. Det får idrettspresidenten til å reagere.

Den syriske bordtennisspilleren Hend Zaza kan bli den yngste utøveren i De olympiske lekene på 52 år.

Den 11 år gamle jenta kvalifiserte seg nylig til OL i Tokyo, som etter planen starter 24. juli. Hun får muligheten til å delta etter å ha slått 42-åringen Mariana Sahakian fra Libanon i kvalifiseringsturneringen for utøvere fra Vest-Asia.

Zaza ble født i 2009 og var rangert som den 155. beste spilleren i verden før turneringen, ifølge The Guardian.

At 11-åringer kvalifiserer seg til OL hører til sjeldenhetene. Zaza blir den femte yngste utøveren i historien til å delta, skriver den engelske avisen.

Ikke siden den rumenske kunstløperen Beatrice Hustio deltok i 1968, har noen vært yngre. Det er hele 52 år siden.

Bilde med tillatelse fra Jordans olympiske komité

Kunne aldri skjedd i Norge

I OL finnes det i utgangspunktet ingen aldersgrense. Det er hvert internasjonale særforbund som setter grensene. I bordtennis kan alle som er gode nok delta.

Kristin Kloster Aasen er medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Hun kjenner ikke til Zazas resultat og ønsker derfor å uttale seg på generelt grunnlag, men bekrefter at IOC forholder seg til reglene som er satt.

– Det er sånn at det er de internasjonale særforbundene og de olympiske komiteene som setter rammer for sportslig og nasjonal deltagelse. Det er dét som gjelder, sier Aasen.

I Norge gjør barneidrettsbestemmelsene at ingen barn kan konkurrere utenfor Norden før fylte 13 år. Reglene er strengere enn i andre land.

– Det finnes knapt noe idrettsarrangement i verden med større press enn et OL. Det prestasjonspresset skal 11-åringer få slippe å ha, forteller idrettspresident Berit Kjøll.

Kjøll mener det er problematisk at så unge utøvere deltar.

– Hun har sikkert det idrettslige nivået inne, men jeg synes hun skulle få lov til å være barn – og bare barn – i stedet for å delta i OL, sier hun.

Fakta: BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE I NORGES IDRETTSFORBUND 6 år: kan konkurrere lokalt 9 år: regionalt 11 år: nasjonalt, Norden og Barentsregionen. 13 år: Fra det året gjelder ikke disse bestemmelsene. Enkelte forbund har egne, høyere aldersgrenser for når de unge kan konkurrere utenlands. Resultatlister er lov fra det året barnet fyller 11 år.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Ekstremt tilfelle

Bengt Paulsen i Norges Bordtennisforbund minner om at selv om Zaza nå er klar for OL, har 11-åringen fortsatt et stykke igjen for å nå verdenstoppen.

I bordtennis begynner de beste å hevde seg i toppen først i starten av 20-årene.

– Dette er et ekstremt tilfelle. Det er kvalifiseringssystemet og kvoter som gjør det mulig for henne å delta. Det hadde nok ikke vært mulig i Europa, forteller Paulsen.

I det som er blant verdens største individuelle idretter, er det kun de færreste som får delta i OL. 64 utøvere får sjansen om å kjempe om medaljene. Han trekker frem Kina og Japan som de to mest talentfulle nasjonene.

– Mange trener fra de er 5–6 år gamle. Det er litt som med turn, det er en teknisk idrett som krever mye terping, sier Paulssen.

– I Norge har vi ingen kandidater til å kvalifisere seg blant de funksjonsfriske i OL, dessverre. Det er et enormt nivå, legger han til.