Nye krisepenger til idrettsarrangører: Se hvem som får de største summene

Det er andre runde med utbetalinger som nå gjøres fra krisepakken som er etablert av Kulturdepartementet i forbindelse med viruskrisen. Den første ble gjort 8. mai.

Den største søknaden som er godkjent i runde to kom fra Norges Ishockeyforbund. Den lød på 24,4 millioner kroner.

Vikersund Idrettsforening har på sin side fått innvilget en kompensasjon på drøye 7,7 millioner kroner. Det har sammenheng med den avlyste Raw Air-avslutningen i hopp.

Birken, som måtte avlyse Birkebeinerrennet i mars, har også fått godkjent sin søknad på i overkant av to millioner. Lillehammer Skiklubb får utbetalt 3,3 millioner.

En rekke andre arrangører har også fått godkjent kompensasjon på millionbeløp – blant dem Norges Fotballforbund, Geilo idrettslag, Molde håndball og Glassverket idrettsforening.

Rosenborg Ballklub søkte på sin side om å få kompensert 4,4 millioner kroner gjennom ordningen. Fredagens oversikt viser trønderne måtte nøye seg med 65.000 kroner. Det betyr at fotballklubben har søkt å få kompensert inntekter som ikke faller inn under ordningen som først ble vedtatt.

Rune Petter Ness

2254 søkere

Rammen på krisepakken er 700 millioner, og til sammen 2254 søkere søkte om 372 millioner kroner.

I andre pulje får 111 søkere utbetalt nær 77 millioner kroner. I første pulje fikk 1519 søkere utbetalt over 118 millioner kroner. 1630 søknader er så langt utbetalt, 345 er avslått, ni er trukket og 270 søknader er fremdeles under arbeid.

I ishockeyforbundet er det naturlig nok stor glede over millionene som nå kommer inn.

– Dette betyr mye for klubbene. Det er de som får penger, og ikke oss i så stor grad. Klubbene er vinnerne, det er de som ikke fikk spilt sluttspillet og ikke fikk penger gjennom ordinære kanaler, sier generalsekretær Ottar Eide til NTB.

Han sier forbundet har hatt god dialog med Lotteritilsynet i hele prosessen og forsto at søknaden var innenfor rammene for ordningen.

Ordningen det nå utbetales penger fra gjelder tapte inntekter i mars og april. Norges Ishockeyforbund måtte avlyse årets sluttspill som følge av restriksjonene som ble innført i kampen mot spredning av koronaviruset.

Den største søknaden som fortsatt er under behandling stammer fra Norges Skiforbund og er på 23 millioner kroner.

Justerer

I og med at søknadsbeløpet ikke overstiger den totale rammen for ordningen, har tilsynet åpnet for å gjennomføre utbetalingene i flere puljer.

– Hele målet har vært å få ut penger så raskt som mulig, og i og med at søknadsbeløpet ikke ble større enn rammen for ordningen, er det muligheter for å dele opp utbetalingene litt, sa Gunn Merete Paulsen til NTB i forbindelse med den første runden med utbetalinger.

Kulturminister Abid Raja åpnet for at det kunne søkes om refusjon av tapte billettinntekter, deltageravgifter og eventuelle merutgifter arrangørene måtte ha hatt. Samtidig måtte tapene beløpe seg til over 25.000 kroner.

I etterkant ble ordningen kritisert for ikke å favne bredt nok. Idrettspresident Berit Kjøll har i et intervju med NTB påpekt at den ikke omfattet kiosksalg, parkeringsavgifter og inntekter fra lokale sponsorer – som gir viktige økonomiske bidrag i idrettsbevegelsen.

Kulturministeren har varslet at det i løpet av kort tid vil komme retningslinjer for en justering av innretningen på ordningen.

