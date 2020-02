Voss på nyemåten

Tog og gondol. Rundt halvannan time tek det frå snøløysa i Bergen sentrum, til skidraumen let seg realisera frå Hangurstoppen, 820 moh. Den nye gondolen vart sett i drift 10. juli i fjor. Det skal ikkje underslåast at tiltaket til 330 millionar kroner ikkje har medført begeistring over heile fjøla, men for Voss Resort har det nye tilbodet vore heilt avgjerande for drifta av skianlegget.

– Det vi har fått til med gondolen, bidreg til å gjera Voss til ein endå meir interessant reiselivdestinasjon. Vi er to store aktørar på Voss, som begge jobbar for meir aktivitet i vårt område. Slik utviklar vi kvarandre, seier Guro Øvsthus.