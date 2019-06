Hvis du tror kvinnefotball oppsto i kjølvannet av kvinnekamp og -frigjøring på 1970-tallet, tar du feil. Historien strekker seg mye lenger tilbake. Til tross for at mektige menn gjorde hva de kunne for å stoppe utviklingen.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Aftenposten Historie, utgave 6 i 2019.