Lorentzens dilemma: – Båndet til treneren veide tyngst

Skøyteløper Håvard Lorentzen har tenkt og grublet. Så tok han valget og ringte til den personen som har betydd mest for karrieren.

Håvard Lorentzen var ønsket i utlandet, men velger å fortsette på det norske landslaget. Fredrik VARFJELL

18. juni 2020 16:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Hege fikk vite det først. Deretter ga jeg beskjed til treneren, sier sprinteren.

Det skjedde onsdag kl. 17.

Hege (Bøkko) er samboeren, treneren er Jeremy Wotherspoon og beskjeden var at den regjerende olympiske mesteren på 500 meter velger å bli i Norge. Han avslo tilbudet fra Nederland, om å komme til et profflag.

– Båndet til treneren veide tyngst. Vi har oppnådd så mye sammen og har et veldig godt forhold, sier bergenseren.

Akkurat nå er han i hjembyen, i trening mot det han mener blir en spennende sesong. Fjoråret var ikke helt på stell på grunn av skade, men han merket fremgang på slutten.

Hørtes spennende ut

Da nederlenderne lokket ham til å prøve et opplegg i Heerenveen, var det fristende. Han dro på et ukesopphold.

Uansett valg hadde han gått for Norge i verdenscup og mesterskap. Det var den daglige treningen og bostedet som hadde vært annerledes.

I ettertid opplyser 27-åringen at han har lidd valgets kvaler. Skulle han prøve noe nytt med bedre lønn? Men også dra fra trener og gode landslagskolleger i hjemlandet?

– Til syvende og sist falt det ned på at jeg vil jobbe med Jeremy i to år til. Forrige sesong var preget av skader. Vi har oppnådd så mye sammen tidligere, og jeg vet at vi kan klare mer i fremtiden.

Håvard Lorentzen og trener Jeremy Wotherspoon trives godt i lag. Carina Johansen / NTB scanpix

Har hatt stor suksess

Lorentzen tenker på at det er under canadieren han har vokst, blitt verdens- og olympisk mester og fått flere andre internasjonale medaljer.

– Jeg vet at vi kan få det til igjen hvis kroppen spiller på lag og jeg trener godt.

Han snakker om magefølelsen. Den som trumfer et lukrativt tilbud. Den som han til slutt lot bestemme.

– Er det noen som prøvde å overtale deg?

– Nei, de siste dagene har jeg ikke hatt kontakt med noen. Jeg har vært hjemme for meg selv og tenkt over alt sammen.

Lorentsen og Wotherspoon skal starte på den femte sesongen sammen. Treneren bor i Oslo, der Valle Hovin 24. juni igjen kan få en isbane. Hvis Bystyret er enig i Rødts forslag. Det virker som om det går mot et flertall.

Det vil bety at også landslaget kan komme til å benytte den banen fra tid til annen.

Nå blir det samling på Olympiatoppen i juli, og senere i sommer samling på isen i Vikingskipet.

Skuffelse og glede

Men hva sa de involverte partene? Nederlenderne, med verdensmester Kjeld Nuis og manager Henk Schra, ble skuffet. Men de fortalte at de skjønte hvor vanskelig det var for nordmannen.

Lorentzen opplyser at han gruet seg til å ta den telefonen, men at det måtte til. Han hadde ikke noe å utsette på Team Reggeborghs opplegg, og mesteren Nuis ville vært en super treningspartner.

– Men Jeremy ble overrasket og glad. Han trodde jeg kom til å dra, sier Lorentzen.

Nå er sprinteren like «fattig» som før, for det var andre pengebeløp i Nederland sammenlignet med det han mottar her. Lønnen var omtrent én million kroner, og hjelp til bosted og bil.

– Ja, det var stor forskjell i inntjeningen. Nå får jeg jakte på noen sponsorer, sier han og ler.

Får base i Stavanger

Resten av landslaget er ferdig med samlingen i Oslo denne uken. I høst får Norges beste løpere på herre- og damesiden base i Stavanger. Der er det en innbydende hall, akkurat slik entusiastene i hovedstaden drømmer om.

– Beskriv hvordan du hadde det da avgjørelsen var tatt?

– Det var en lettelse. Nå slipper jeg å tenke på hva jeg må velge. Nå kan jeg heller tenke på hva som kunne skjedd hvis jeg hadde dratt til Nederland, sier han spøkefullt.