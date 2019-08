MHK tippet på medaljeplass av rivalene: – Det er viktig at vi er realistiske

OSLO: Molde-treneren og kaptein Sherin Obaidli var i dag på plass i Oslo for å delta på arrangementet Avkast 2019 i forbindelse med seriestart i eliteserien for herrer og damer til helga. Under klubbpresentasjonen på scena ble MHK lansert som en av medaljekandidatene av TV2-ekspertene Harald Bredeli og Bent Svele. Divisjonens trenere hadde plassert Molde på 3.-plass på det endelige tabelltipset. Helle Thomsen selv stiller seg noe mer nøkternt til medaljepraten.

– Det er det samme for meg om de vil legge press på oss eller ikke. Sånn er det alltid, og jeg har hørt det igjennom hele min karriere som landslagssjef. De andre vil skyve presset vekk fra seg selv. Det tar jeg med knusende ro, sier Helle Thomsen til Romsdals Budstikke på plass i Oslo.