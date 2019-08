Hun var en jente mellom 16 og 20 år. Hun var håndballspiller. Og: Hun spilte på flere lag, noe som medførte mange kamper.

Birgitte Karlsen Hagen (25) var i risikogruppen for korsbåndskader da det venstre kneet røk som 17-åring i 2012 – under NM-finalen for juniorer.