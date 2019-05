Randesund-jente etter Vipers-debuten: – Helt sykt

KRISTIANSAND: – Dette var helt sykt. Det var først for to dager siden jeg fikk beskjed om å spille, og da tenkte jeg kanskje at jeg skulle få komme inn litt. Men at det skulle bli slik er bare kjempemoro, stråler Kristine H. Thomassen etter at Vipers utklasset Larvik 39–9 i en parodi av en håndballkamp.

Thomassen er 18 år gammel, og spiller til vanlig på Randesunds lag i 2. divisjon. Først foran kommende sesong har hun skrevet kontrakt med Vipers, men samarbeidsavtalen med Randesund muliggjorde debuten allerede denne sesongen. Hun har også trent litt med rosatrøyene tidligere i sesongen.