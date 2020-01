Danske eksperter gjør som Erevik. Ber hjemmefansen bue på motspillere.

Danmark har fått en veldig svak åpning på håndball-EM. Tap for Island og uavgjort mot Ungarn er fasit etter to kamper.

Med uavgjort mot Ungarn er Danmark avhengig av hjelp fra Island for å gå videre til hovedrunden. Island må slå Ungarn mens Danmark må slå tabelljumbo Russland i de siste gruppespillskampene. Og selv om alt går Danmarks vei, vil de regjerende verdensmesterne gå inn i hovedrunden med null poeng.

Kritiske til dansk publikum

Danmark spiller sine gruppespillskamper i svenske Malmö. Etter den skuffende kampen mot Ungarn ergrer derfor flere eksperter i dansk TV 2 seg over at «hjemmefansen» ikke klarte å skape en bedre stemning i Malmö Arena.

– Det danske publikumet var for stille i dag. De må se å bli kvitt klapperne. Det var faktisk bare i løpet av de siste to og et halvt minuttene at det kom litt press fra tilskuerne. Så kan vi igjen komme med samme oppfordring, sier TV 2 SPORT-ekspert Daniel Svensson til kanalen, som sikter til piping og det å legge press på motstanderlaget.

Ønsker et stort press på motstanderlaget

Ekspertkollega i TV 2 SPORT, Claus Møller Jacobsen, er enig i Svenssons oppfordring.

– Selvfølgelig skal det danske publikum legge et større press på motstanderne. Man skal ha respekt, man skal ikke bue under nasjonalsangene, og man skal oppføre seg ordentlig. Men selvfølgelig skal man legge et kjempestort press og bue og pipe når dommerne gjør noe tvilsomt, eller når motstanderne har ballen, sier Jacobsen.

Eksperten påstår at man kan lage en mer intens ramme i håndballhallen uten at det går over streken.

– Vi skal ikke ha balkantilstander, hvor vi kaster mynter og lightere. Men det å pipe og rope skal tilskuerne bare gjøre. Alt som de kan slippe unna med, mener Jacobsen.

Erevik: – Det hjelper spillerne

De danske ekspertenes frustrasjon over egne fans kommer like etter at TV 3s håndballekspert Ole Erevik uttalte noe lignende hjemme i Norge. Før søndagens viktige kamp mot Frankrike etterlyste Erevik piping mot de franske spillerne, og kalte stemningen blant de norske supporterne i den første kampen mot Bosnia for pinlig.

Erevik har fått med seg utspillet til de danske ekspertene. Han er ikke overrasket over at de følger hans eget eksempel.

– Dette er ikke noe nytt. Danskene er vanligvis flinke til å støtte eget lag. Vi husker jo alle da 12–13.000 elleville dansker støttet laget i VM-finalen mot Norge i Herning, også i form av piping og buing på norske spillere, sier Erevik.

Selv er den tidligere landslagsmålvakten skråsikker på at det å legge press på motstanderlaget gjennom piping, buing og roping hjelper eget lags spillere i stor grad.

– Jeg vet at det hjelper spillerne, for jeg har selv stått bakerst ute på banen i slike situasjoner. Man får en enorm energi når du merker at publikum trøkker til på motstanderen og presser dem, sier Erevik.

– Beste jeg har hørt på norsk jord

Erevik har måttet tåle kritikk fra flere hold etter utspillet mot den norske fansen før Frankrike-kampen. Lederen i Håndballens venner, Sigvald Magelsen, reagerte med forferdelse.

Etter seieren over Frankrike fikk Erevik likevel ros av flere spillere. Sander Sagosen pekte ut Norges fiendtlige publikum mot Frankrike som en av hovedgrunnene til at Norge vant.

– Jeg synes at den lyden som var i Trondheim Spektrum mot Frankrike var det beste jeg har hørt på norsk jord noen gang. Publikum gjorde en glimrende innsats, der flere og flere var med å lage et press på de franske spillerne. Når vi har hjemmebane skal det være trøkk i hallen, sier Erevik.