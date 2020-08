Forventer 1000 mennesker i Spektrum på én dag. Dette er koronareglene.

Mandag åpnes ni hallflater og seks minibaner for breddeidretten. Her er reglene som skal gjøre det trygt å dra på kamp og trening.

6 minutter siden

Trondheim Spektrum er klar til å ta imot cirka 20 særidretter når dørene åpnes igjen førstkommende mandag.

Da er det fem måneder og 20 dager siden anlegget stengte. 11. mars var det slutt for all aktivitet på grunn av faren for smitte av koronaviruset.