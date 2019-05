PARIS: 20-åringen møter italienske Matteo Berrettini i 2. runde i French Open onsdag. Tennisspilleren fra Bærum har de siste ukene vist at alt er mulig. Bare det at han for første gang er direkte kvalifisert til en Grand Slam-turnering, forteller om nivået.

De to kampene i single i Paris vil alene gi 1,2 millioner kroner i premiepenger. Men kronene er på ingen måte det som driver tennisspilleren. Han vil bli best, har god tid ut fra alderen, men er klar på dette: