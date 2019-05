Casper Ruud yppet seg mot verdensstjerne

Dermed er Masters-turneringen i Roma over for Ruuds del etter torsdagens 3. rundekamp. Han røk 4-6, 4–6.

20-åringen kan samtidig reise fra Roma med hevet hode. Han viste til tider spill av høy klasse og presset hele tiden den argentinske tennisstjernen.

Casper Ruud har aldri tidligere møtt en så sterk motstander på tennisbanen. Den sterkeste før møtet med del Potro var australske Nick Kyrgios, som han hadde slått i 2. runde noen timer tidligere på dagen.

Sterk start

Ruud fikk en god start på matchen mot sin mer meritterte motstander. Han holdt sitt første servegame blankt og brøt på første forsøk i argentinerens serve.

Ti år eldre del Potro slo derimot tilbake i nordmannens annen serve og reduserte til 1–2 og utlignet til 2–2 med å holde sin neste serve.

Ruud tok seg til 3-2-ledelse og presset så del Potro i hans serve, men utover i kampen viste motstanderen sin store rutine og brøt nordmannens serve til 4-3-ledelse. Etter det ble første sett nesten en formalitet for 30-åringen.

I annet sett holdt spillerne egen serve frem til 2–2. Da så del Potro sitt snitt til å sette inn støtet og brøt blankt til 3–2.

Lang dag

Begge spillerne hadde omtrent like lang hvile før torsdagens kveldskamp. Del Potro slo belgieren David Goffin i to strake sett tidligere på dagen, mens Ruud vant 2–1 over Kyrgios etter at australieren pådro seg dommerens vrede og ble disket fra 3. rundekampen mot Ruud.

Om Kyrgios var en tøff motstander å bryne seg på for Ruud, var del Potro enda et hakk opp. Del Potro har vunnet 22 titler i karrieren, derav én US Open-seier (i 2009 over Roger Federer i finalen).

I tillegg har han tapt én US Open-finale (i 2018, for Novak Djokovic) og har et sølv fra Rio de Janeiro-OL i 2016 (tap i finalen for Andy Murray). Del Potro er ranket som nummer ni i verden og var nummer tre i august 2018.

Neste turnering for Ruud blir ATP250-turneringen i Genevé før Roland Garros-turneringen som starter i Paris i slutten av mai.

