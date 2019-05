Warholm etter knusende seier: – Det beste løpet jeg har gjort

Det blåste frisk gjennom hele kvelden, og der den ene løperen etter den andre løp inn til tider langt unna personlig rekord, var sunnmøringen bare 21 hundredeler bak sin bestenotering.

Nesten to år etter forrige Diamond League-seier kom en ny. Den forrige DL-seieren kom også i Stockholm.

– Jeg må ærlig innrømme at dette føles bra. Dette betyr ganske mye, og den selvtillitsboosten jeg får av dette er ganske viktig for meg, sa Warholm til NTB.

23-åringen tok seg god tid i intervjusonen og skrev autografer alle som ville ha. Selfier med fansen ble også gitt ut i stort monn.

– Har du tatt et steg?

– Slik det føles i dag har jeg helt opplagt tatt noen steg. Absolutt. Det må det være lov å si.

Tøffere

– Hva kan konkurrentene vente seg på Bislett der det forhåpentlig blir mindre vind og varmere vær?

– Det må også legges til at det blir tøffere konkurranse der. Det kan det ikke legges skjul på. Men jeg tror de kan vente seg en kar som begynner å komme seg i form.

– Tror du konkurrentene ble skremt av det de så. Du slo nestemann med 1,4 sekunder?

– Jeg tror ikke at de ble skremt, men de ser at jeg viser god takter. Det er nok en mann ved navn Samba som er veldig ivrig etter å vise seg fram.

– Det var aldri aktuelt å roe ned tempoet inn mot mål?

– Jeg løper alltid for en god tid. Jeg snur meg ikke rundt for å safe det inn. Jeg var her for å levere.

– Hva nå?

– Jeg kjenner at jeg er klar for å ta nye steg. Dette var kanskje det beste løpet jeg har gjort etter forholdene. Det tror jeg faktisk.

Stolt trener

Treneren Leif Olav Alnes beordret innendørs oppvarming, og fikk ros av eleven for det trekket.

Også Alnes var imponert at det Karsten Warholm fikk ut av de krevende forholdene på Stockholm stadion.

– Jeg synes det var fantastisk. Han taklet de krevende forholdene strålende. Det blåste nordavind fra alle kanter, men han håndterte det. Dette betyr at han løp fort, og det er nok en indikasjon på at treningen ikke har vært bortkastet.

– Det var ikke vanskelig å se at denne seieren betydde noe ekstra for Karsten?

– Det betyr mye å få bekreftelse på de utallige timene du har lagt ned. Det er alltid artig. Vi visste at det var bra, men du kan ikke grave deg etter enkeltresultater, men du kan heller ikke ta av, kontret en nøktern Alnes.