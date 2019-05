– Vi har et avansert måleverktøy som målte mobilbruk to ganger torsdag ettermiddag – klokka 17.40 og 18.00. Det var 20.000 unike mobilbrukere rundt løypa. Det er fantastiske tall for oss, sier Tore Løvland, arrangementskoordinator i Kristiansand kommune.

Rundt 18.15 gikk Edvald Boasson Hagen i mål som etappevinner i rittet fra Lyngdal til Kristiansand – i et løp med et voldsomt publikumsengasjement.