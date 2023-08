Reece James er Chelseas nye kaptein

Etter at César Azpilicueta forlot Chelsea i sommer har klubben stått uten kaptein. Nå bekreftes det at Reece James (23) får ansvaret.

NY KAPTEIN: Reece James er Chelseas nye kaptein. Vis mer

Publisert: 09.08.2023

Det annonserer klubben selv på sin hjemmeside.

– Jeg er så glad for å ta på meg rollen og ansvaret. Jeg vet at jeg har store sko å fylle fordi vi har hatt enorme kapteiner her tidligere, men jeg er spent, sier James til klubbens hjemmeside.

23-åringen har vært i klubben siden han var seks år gammel og er et ekte Chelsea-produkt.

– Dette er en avgjørelse tatt av meg og klubben. Vi er veldig glade for at Reece blir kaptein denne sesongen, sier Chelsea nye manager Mauricio Pochettino.

– Han går foran som et godt eksempel, og hans holdning og dedikasjon til Chelsea har vært tydelig gjennom sesongoppkjøringen, fortsetter Pochettino.