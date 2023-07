KSI skal i bokseringen – kommer med stikk til lillebror Paul

Youtuber og influencer KSI (30) skal i bokseringen i oktober mot Jake Pauls (26) overmann.

I Manchester 14. oktober senere i år skal KSI få bryne seg på proffbokser Tommy Fury (24).

Tommy er bror av Tyson Fury og har ni seire på ni boksekamper. Hans hittil siste seier er mot Logan Pauls (28) yngre bror, Jake.

Logan Paul skal også bokse under samme arrangement, men motstander har til gode å bli kjent for offentligheten ennå, ifølge BBC.

Furys motstander er best kjent under artistnavnet «KSI», men han heter egentlig Olajide Olatunji (30).

«14. oktober skal jeg gjøre det som Jake Paul ikke greide. Å slå Tommy Fury på den største scenen innenfor crossover-boksing crossover-boksingKSI sikter angivelig til at han har en karriere som Youtuber/influenser og ikke har et like godt grunnlag som proffbokser, Tommy Fury. i Manchester», skriver KSI på Twitter søndag.

Kampen vil imidlertid ikke bli ført opp som en profesjonell boksekamp, skriver BBC.