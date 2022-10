Veronica Kristiansen ikke til EM: – Alt er bra med meg

Veronica Kristiansen kommer ikke til å bli presentert som norsk EM-spiller i håndballjentenes EM-uttak tirsdag. 32-åringen skal gjennom en medisinsk prosess.

SPILLER IKKE: Veronica Kristiansen i Golden League for en drøy uke siden. Nøkkelspilleren blir ikke med Norge til EM

9. okt. 2022 19:18 Sist oppdatert nå nettopp

Kristiansen spilte søndag Györs kamp mot Lokomotiva Zagreb i Champions League. Hun scoret ett mål i 32–16-seieren hjemme i Ungarn.

– Alt er bra med meg, men akkurat nå ble det nødvendig å prioritere dette foran håndball-EM. Når tiden er riktig, er jeg klar for å slutte meg til laget igjen. Jeg er fortsatt toppmotivert for spill på landslaget, sier Veronica Kristiansen ifølge Håndballforbundets pressemelding arrow-outward-link .

Den medisinske prosessen Kristiansen skal gjennomføre, er ikke helsemessig alvorlig, melder NHF. Det kan hende at bakspilleren kommer inn i mesterskapet som spilles fra 4. til 20. november.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier:

– Veronica har vår fulle støtte i å prioritere som hun gjør. Det er naturlig at idretten innimellom får andreprioritet. Dersom «Vikki» skulle bli klar for deltagelse på et tidspunkt utover i mesterskapet, og laget da trenger hennes kvaliteter, vil vi selvsagt vurdere det. Vi holder derfor døren på gløtt.

Veronica Kristiansen er en del av Norges 35 spillere store bruttotropp og slik sett formelt klar for EM-spill. Flere nye spillere kan byttes inn i troppen underveis i mesterskap.

Hun var så sent som for en uke siden en viktig brikke da Norge leverte en imponerende snuoperasjon i Golden League. Kristiansen leverte en sterk 2. omgang da Danmark ble slått på bortebane. arrow-outward-link

Mjøndalen-jenta har i en årrekke vært en viktig spiller for Norge. Hun står notert med to VM-triumfer og tre EM-gull for håndballjentene siden mesterskapsdebuten i 2013.

Hun har spilt 10 av 11 mesterskap de siste ni årene, men meldte i 2019 forfall til VM i Japan. Smerter fra lysken og opp i bekkenet skapte langvarige skadeproblemer for Veronica Kristiansen.

– Det har vært et helvete. Ekstremt frustrerende og slitsomt, kommenterte hun til VG den gangen. arrow-outward-link

Norge har for tiden både Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal på skadelisten. Ingen av dem spilte i Champions League søndag. Mørk sliter med en skade på lårets bakside mens Bredal Oftedal har brekt nesen.

Men det er ventet at Mørk blir EM-klar og at Bredal Oftedal spiller igjen kommende uke.

– Det går bedre med nesa. Planen foreløpig, etter sjekk, er at jeg er i spill i neste uke, sa Bredal Oftedal til VG fredag. arrow-outward-link

Veronica Kristiansens forfall og opp til 20 spillere i EM-troppen, åpner muligheten for nye spillere i EM-troppen. Blant den høyrehendte bakspillerne markerte Thale Rushfeldt Deila seg sterkt i Golden League. Hergeirsson har også varslet at det kan bli spillere i EM-troppen fra rekruttlandslagets kamper mot Nord-Makedonia forrige helg.

Ragnhild Valle Dahl kan være en aktuell kandidat. Hun leverte syv scoringer da Vipers tapte 32–30 for Bietigheim søndag. arrow-outward-link

Helene Fauske kan også være et aktuelt navn på venstre bakspillerplass. Hun gjorde comeback for landslaget sist vår. arrow-outward-link Søndag scoret hun tre mål da Brest slo Banik Most i Champions League. Kjerstin Boge Solås er også i den norske bruttotroppen. Den skadeplagede Byåsen-spilleren vant EM-gull med Norge i 2016, men har senere ikke spilt mesterskap.

EM på Balkan åpner med kamp mot Kroatia 4. november. Finalen går 16 dager senere i Slovenia.