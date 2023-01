Thingnes Bø med knusende seier: – Verdens desidert beste landslag

Johannes Thingnes Bø (29) følte nok lite på at han ble jaktet, for på lørdagens jaktstart var han fullstendig overlegen.

07.01.2023 15:11 Oppdatert 07.01.2023 15:37

Oppdateres!

Johannes Thingnes Bø sikret sin 100. pallplass i karrieren og hans 62. seier på øverste nivå under jaktstarten i Pokljuka.

– Så god som han er nå, tror jeg aldri jeg har sett ham, sa NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde.

For til tross for at han fikk to bom på lørdagens jaktstart vant han med over minuttet ned til Quentin Fillon Maillet på annenplass.

På sine 15 jaktstart-triumfer har han aldri vunnet med større margin – og det til tross for at han begynte å restituere på sisterunden.

Har du norske briller så kunne ikke utgangspunktet til lørdagens jaktstart vært stort bedre. For på fredag ble det trippelt norsk på sprinten.

Tarjei Bø tok annenplassen på fredagens sprint, men måtte nøye seg med tredjeplass på lørdagens jaktstart. Lægreid tok fjerdeplassen.

Norge endte opp med å ta seks av de åtte øverste plassene.

– Det er helt enormt. Vi viser at vi er verdens desidert beste landslag. Vi trener bra og samarbeider godt, sa Filip Fjeld Andersen, som kom på 7. plass, til NRK.