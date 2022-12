Alpinist Matthias Mayer legger opp: – Bålet har brent opp

Den tredoble olympiske mesteren Matthias Mayer (32) overrasker ved å legge opp med umiddelbar effekt.

TAKKER FOR SEG: Matthias Mayer legger opp, få måneder etter OL-gullet i super-G i Beijing.

29. des. 2022 09:58 Sist oppdatert nå nettopp

Det offentliggjorde han overfor sveitsiske SRF torsdag morgen.

– Tiden min har kommet. Bålet for skisporten har brent opp kan du si, forteller Mayer.

I intervjuet med den sveitsiske TV- og radio-kanalen var det bare ventet at Mayer skulle komme med statusrapport etter å ha besøkt super-G-bakken i Bormio før torsdagens renn, der han var ført opp med startnummer seks.

I stedet slapp han altså bomben om at karrieren nå er over.

Så sent som i februar tok østerrikeren OL-gullet i super-G under vinterlekene i Beijing, i et renn Aleksander Aamodt Kilde tok sin første mesterskapsmedalje i med sin bronse.

Mayer tok også OL-bronse i utfor i Beijing.

Denne sesongen har Mayer vist at han fortsatt er i verdenstoppen, med to pallplasser i verdenscupen – én tredjeplass i både utfor og super-G.

Mayer er en legende i alpinsporten, og ble den første til å ta gull i tre OL på rad.

I tillegg til det nevnte super-G-gullet i 2022, vant Mayer super-G også i Pyeongchang i 2018 og utfor i Sotsji i 2014.

Han debuterte i verdenscupen tilbake i 2011, og vant totalt 11 verdencupseire.

– Jeg er fornøyd med karrieren min, sier Mayer.

At Mayer legger skiene på hyllen, betyr at begge OL-vinnerne i de raskeste i disiplinene fra Beijing snart ikke er å se til start. Tidligere i desember fortalte sveitsiske Beat Feuz – gullvinner av OL-utforen i februar – at han legger opp etter Kitzbühel-utforen 21. januar 2023.