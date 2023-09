Brennhet Hovland: – Han skal vinne Ryder Cup tilbake til Europa

Viktor Hovland (26) slo til med en vanvittig hole-in-one på innspillingsrunden før Ryder Cup, og nordmannen er på alles lepper før den prestisjefylte matchen mellom Europa og USA.

PENT KLEDD: Viktor Hovland på vei inn til offentliggjøringen av fredagens lag i Ryder Cup i Italia.





Publisert: 29.09.2023 04:49

– Ryder Cup er gigantisk. Det er målet for alle å komme inn på de lagene, og da har man lykkes, sier Eurosport-kommentator og tidligere golfproff Per Haugsrud til VG.

CNN, BBC, Sky Sports, Sports Illustrated, The Sun, Daily Mail, talkSPORT, ESPN, USA Today, spanske AS, italienske Il Messaggero og mange andre – overalt vinkles Ryder Cup på den norske golfprofilen.

«Hovland ble hovedpersonen på trening med sin «hole-in-one». Nå er håpet at Hovland skal gjenta suksessen i konkurransen og vinne Ryder Cup-trofeet tilbake til Europa,» skriver Il Messaggero.

«Viktor Hovland blir en av de viktigste brikkene for Europa i denne 44. utgaven av Ryder Cup. Den 26 år gamle nordmannen gledet tusenvis av fans som nøt treningsdagen,» skriver AS – og fortsetter:

«Etter å ha sett Hovlands spill på trening, er det ikke lenger noen tvil for Europa-sjef Luke Donald at han skal bruke Hovland både i foursome og fourball,» fastslår den spanske avisen.

Fredag morgen starter Ryder Cup – den klassiske duellen mellom Europa og USA. Den spilles annethvert år, annenhver gang i Europa og USA. Amerikanerne har ikke vunnet på europeisk jord siden 1993.

Om det ikke var nok Viktor Hovland-feber fra før, slo nordmannen en vanvittig hole-in-one under torsdagens oppladning til den tradisjonsrike turneringen:

Da VG ringer Haugsrud, har han ikke fått med seg det spinnville slaget.

– Han skal liksom alltid gjøre et eller annet, han. Det er noe helt spesielt med Viktor Hovland. Det er jo synd at det var innspillingsrunde, men likevel. Det er helt komisk, sier Haugsrud.

Fakta Slik spilles Ryder Cup Fredag: To runder, Foursome og Fourball. Spiller om totalt åtte poeng. Lørdag: To runder. Foursome og Fourball. Spiller om totalt åtte poeng. Søndag: En runde med singlematcher. Spiller om totalt 12 poeng. Ryder Cup sendes på Viaplay, se hele sendeskjemaet her. Slik er reglene: Ryder Cup spilles over tre dager der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og 12 singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort 14–14, beholder regjerende mester USA trofeet. Foursome: Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball: Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill: To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

SVORSK DUO: Viktor Hovland og Luvig Åberg (t.h.) utgjør duoen når Ryder Cup starter fredag morgen. Vis mer

Sist gang turneringen ble arrangert i 2021 var Hovland debutant i Ryder Cup, og Europa-laget ble slått hele 9–19. Nordmannen vant ingen av sine fem kamper den gang.

Golfesset mener han er mye bedre forberedt foran årets utgave.

– Med all jobben jeg har lagt ned for å forbedre nærspillet og alt jeg har oppnådd, er jeg mye mer selvsikker og klar for oppgaven nå, sier Hovland på en pressekonferanse i Roma i forkant av turneringen.

– Man skal ikke legge for mye i det slaget, men han er stabiliteten selv. Jeg tror de elleve andre på laget krangler om hvem som skal få spille med ham, og jeg tror han er førstevalget. Også foran Rory McIlroy, mener Haugsrud.

– Hovland er så utrolig stabil. Det er en trygghet man har der. Det er ingen som slår McIlroy på sitt beste, men han gjør for mange enkle feil. Det gjør ikke Hovland. I Ryder Cup-formatet, hvor man spiller to og to, så er det ganske greit å ha en man kan stole på, for å si det sånn.

Europa-sjef Luke Donald har valgt å sette Hovland i par med den svenske kometen Ludvig Åberg fredag morgen. De to skal spille foursome mot de amerikanske Ryder Cup-debutantene Max Homa og The Open-vinner Brian Harman.

Foursome betyr at lagenes to spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball frem til ballen er i hullet. Det er dermed kun to baller i spill.

Dette sier Hovland om Åberg: