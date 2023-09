Antony tilbake i England for å møte politiet – må levere telefonen

Antony (23) har kommet tilbake til England etter voldsanklagene. Nå skal han til utspørring med politiet.

Publisert: 27.09.2023 13:25

Manchester United-spiller Antony har den siste tiden vært i hjemlandet Brasil etter at han og klubben har bestemt at han skal ta en pause.

Pausen kommer som en følge av voldsanklagene ekskjæresten hans har kommet med. Saken er under etterforskningen fra Greater Manchester Police.

De skal ifølge The Guardian ha krevet at brasilianeren at han leverer inn mobiltelefonen sin, som de skal gjennomgå for å lete etter bevis.

Brasilianeren ble i sommer saksøkt av ekskjæresten Gabriela Cavallin. Hun anklager Antony for blant annet fysisk vold og trusler. Senere har også to andre kvinner anklaget 23-åringen for å ha vært voldelig mot dem.

Antony har selv nektet for anklagene, og i et intervju med brasiliansk TV har han bedyret sin uskyld:

– Det er ikke sant. Jeg kan med hundre prosent sikkerhet si at jeg aldri har rørt en kvinne. Jeg skal bevise det. Folk skal få vite sannheten, sier en gråtkvalt Antony i et intervju med den brasilianske TV-kanalen SBT.