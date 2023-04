Mourinho til Solbakken etter at klipp gikk viralt: – Sorry, Ola

Roma-trener José Mourinho beklager til sin elev Ola Solbakken etter at et klipp med de to har gått sin seiersgang på nettet.

José Mourinho.

04.04.2023 13:53

TV-produsentene fanget opp situasjonen der Mourinho forklarte taktikken til en klar Solbakken som skulle inn på stillingen 0-0 mot Sampdoria da det var spilt 56 minutter.

I samme sekund scoret Georginio Wijnaldum, og Mourinho ba Solbakken ta på seg jakka og sette seg igjen.

Klippet har blitt delt hyppig i sosiale medier det siste døgnet, og dagen etter la Mourinho ut et innlegg på Instagram:

«Sorry, Ola», er det eneste portugiseren skriver på sin Instagram-konto hvor han har lagt ut video av hendelsen.

Solbakken kom istedenfor inn i det 80. minutt på stillingen 1-0. Paulo Dybala fikset 2-0 på straffe åtte minutter senere, og på overtid hadde Solbakken den målgivende pasningen til Stephan El Shaarawy.

24 år gamle Solbakken har spilt sju kamper for Roma siden overgangen fra Bodø/Glimt. Det har blitt én målgivende pasning og én scoring for den fotrappe vingen.

Kun én kamp har vært fra start. Da ble han matchvinner mot Hellas Verona (1-0).