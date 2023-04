Tjener tre ganger så mye på å dømme herrenes kamper

En hoveddommer i Eliteserien tjener tre ganger så mye som sin kollega i kvinnenes toppdivisjon. Markedskreftene bør styre, mener tidligere toppdommer.

Cecilie Frøyland vil tjene om lag 6000 kroner per kamp hun dømmer i Toppserien. En dommer i herrenes toppdivisjon vil få over 18 000.

04.04.2023 12:02 Oppdatert 04.04.2023 12:20

Oversikten over årets dommerhonorar viser at hoveddommere i Toppserien tjener mindre enn Var-dommere i Eliteserien.

6063 kroner får man for å dømme en kamp i Toppserien. For å være Var-dommer i Eliteserien får man 9090 kroner. En hoveddommer i herrenes øverste divisjon får 18 179 kroner per kamp.