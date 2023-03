Rekordras for suverene Odermatt – Kristoffersen klatret til pallen

Marco Odermatt (25) avsluttet sesongen på perfekt vis og ble historisk på flere måter, mens Henrik Kristoffersen «flakset» seg til pallen.

VERDENS BESTE: Marco Odermatt.

18.03.2023 12:41 Oppdatert 18.03.2023 13:08

Med sin 13. verdenscupseier for sesongen tangerte sveitsiske Marco Odermatt rekorden til legendene Ingemar Stenmark (1978/79-sesongen), Hermann Maier (2000/01) og Marchel Hirscher (2017/18).

Østerrikske Maier måtte også se Odermatt tangere og slå et par andre av sine rekorder. Blant dem den legendariske rekorden for flest verdenscuppoeng i løpet av én sesong.

Maiers rekord var på 2000 i 1999/00-sesongen, men med 100 poeng i lørdagens renn gikk Odermatt forbi den. Den 25 år gamle verdenscupvinneren endte sesongen på 2042 poeng.

– Det betyr mye. De siste dagene har jeg sagt at det ikke er så viktig, og at det bare er tall. Jeg taklet presset i dag. Det var viktigere enn jeg sa det var, sier Odermatt i seiersintervjuet.

Henrik Kristoffersen som ble nummer to kunne ikke annet enn å bukke for verdens beste alpinist:

– Det er ganske vanvittig, sier Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt om den rekorden.

– Han er på høyde med Stenmark, Maier og Hirscher. En ny stor verdensstjerne som kommer til løfte sporten, fortsetter Aamodt.

I tillegg tok Odermatt sin 22. pallplass i verdenscupen denne sesongen, som også er tangering av Maiers rekord.

Selvkritisk Kristoffersen på pallen

Etter den første omgangen lå Henrik Kristoffersen på åttendeplass, men nordmannen leverte en andreomgang som førte han helt opp til pallen.

– Flaks. Været ble mye dårligere. Lyset ble dårligere, så det var flaks, sier Kristoffersen til Viaplay. Han fortsetter:

– Det hadde ikke så mye med skikjøringen å gjøre. Det er skammelig å være 2,11 sekunder bak Odermatt.

Etter at Kristoffersen hadde kjørt klarte verken utlendingene, Rasmus Windingstad eller Lucas Braathen klarte å matche Kristoffersen. Da ledet fortsatt Kristoffersen mens det var tre mann igjen på toppen.

Først av dem var 21 år gamle Alexander Steen Olsen, som jaktet sin første pallplass i storslalåm. Det norske stjerneskuddet ledet med halvsekundet på siste mellomtid, men så mistet han skien og kjørte ut.

Da heller ikke Alexis Pinturault klarte tiden til Kristoffersen var det bare Odermatt som kunne hindre norsk seier.

Det ble ikke noe problem for Odermatt, som avsluttet sin sesong med en seiersmargin på 2,11 sekunder.

– Han er veldig god på alt. Han kjører en veldig spesiell teknikk, som fungerer svært bra for han. Vi andre er for dårlig. Jeg er for dårlig, så jeg må gjøre noe med det. Heldigvis har jeg syv-åtte måneder på meg til neste storslalåmrenn, sier Kristoffersen.

Kristoffersen avslutter på sin side sesongen med slalåmrennet i Soldeu søndag.