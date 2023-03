Fernando Alonso får tilbake pallplassen - fire timer etter løpet

Fernando Alonso kjørte i mål som nummer tre - men fikk 10 sekunders straff og mistet pallplassen. Etter at seiersseremonien var unnagjort med en champis-drikkende Alonso. Dermed overtok George Russell 3. plassen.

Etter løpet kom så meldingen fra FIA om at Alonso fikk ytterligere 10 sekunders straff. Straffen skyldtes at en av mekanikerne berørte bilen med jekken før de fem sekundene straff var gått.

Men så kl. 23.03 kommer FIA med en oppdatering der det heter at de trekker tilbake straffen på 10 sekunder. Noe som betyr at Alonso likevel blir nummer tre. Juryen fant ut at en jekk som berører en bil, ikke er å jobbe med bilen og derfor ikke skal koste noen tidsstraff.