Storkamp på Lerkendal: - Vi har plass til ganske mange flere

Onsdag kommer Real Madrid til Lerkendal. Det er siste hinder før en mulig Champions League-høst i Trondheim.

Da Brann gjestet Lerkendal i juni, satte RBK-damene ny publikumsrekord med over 11 000 tilskuere.

21 minutter siden

– Vi har jobbet ganske mye med det, og sørget for at vi skal få spredt ordet slik at alle skal få det med seg. Vi lærte mye av kampen mot Brann 12. juni, og prøver på mye av det samme nå, ved å kontakte lag og foreninger, sier Malin Engen, administrasjons- og arrangementsansvarlig i Rosenborg, til Adresseavisen.

Temaet er billettsalget til Rosenborgs Champions League-playoff mot Real Madrid på Lerkendal onsdag - en kamp som vises på adressa.no. Og klokken 12 mandag er svaret først: