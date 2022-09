Nesten hver dag tok Magnus (14) bussen inn til Trondheim. Søndag fikk han RBK-debuten

Det året han fylte 14 tok Magnus Holte et valg med ett mål for øyet: Å bli best mulig i fotball.

Fra barndomshjemmet på Ler ser han rett ned på fotballbanen ved Flå barneskole. Her har Magnus Holte tilbragt utallige timer.

19. sep. 2022 17:43 Sist oppdatert nå nettopp

Det er fortsatt tidlig å si om spissen, som fylte 16 rett før sommeren, lykkes med det. Mye kan skje med en ung fotballspiller.

Men dagen etter A-lagsdebuten for RBK er det iallfall god grunn til å smile for Magnus Holte.