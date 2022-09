SK Brann Kvinner ble innfusjonert i Brann

Med førtini stemmer for og én stemme imot, ble det vedtatt at SK Brann Kvinner skal innfusjoneres i Sportsklubben Brann.

Nå nettopp

2022 har vært et solskinnsår for alle med hjertet i Brann.

Herrelaget har pløyd gjennom Obosligaen som et godstog, mens kvinnelaget som overtok Branns logo og draktfarge ved årets begynnelse, har vært en berikelse for spillere, supporterne og Bergen by.