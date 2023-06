Slik blir RBKs løsning med kapteinen ute: - Jeg er klink høyreback

Med Markus Henriksen trolig ute for sesongen, må RBK komponere en ny forsvarsfirer.

Med Markus Henriksen ute, kunne Erlend Dahl Reitan fort blitt flyttet inn på stopperplass. Det vil han helst unngå. Vis mer

– Jeg føler meg som høyreback og håper jeg får fortsette som det. Jeg tror det er best for alle. Jeg ser i hvert fall på meg selv som klink høyreback. Og jeg regner med at det fortsetter slik, sier Erlend Dahl Reitan.

Med Markus Henriksen ute trolig resten av sesongen, og Tobias Børkeeiet fortsatt på skadelista, har RBK i realiteten kun tre alternativ når kapteinen skal erstattes i midtforsvaret.