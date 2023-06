Holse har et ønske: – Kan ikke bare skifte til 4-3-3, og så kommer Nils Arne tilbake

Carlo Holse er klar på at Rosenborg trenger tid.

Her sitter Carlo Holse og sturer etter smellen mot Sarpsborg. Nå ber han om tålmodighet fra fansen.

27.06.2023 07:28

Det var ingen umiddelbar bedring å spore i Rosenborgs prestasjoner søndag kveld.

Svein Maalen debuterte med 0-3-tap hjemme for Sarpsborg etter at han tok over etter Kjetil Rekdal.