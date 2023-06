Slutt på serien om det norske brytelandslaget

Det blir ikke flere sesonger av NRK-serien «Hodet i klemme» om de norske bryterne. Tidligere landslagstrener Fritz Aanes (44) er ikke overrasket.

SLUTT: Fritz Aanes er ferdig som landslagstrener, og nå er det klart at det ikke kommer en ny sesong av bryte-serien «Hodet i klemme».

23.06.2023 13:51 Oppdatert 23.06.2023 14:09

– Jeg henger ikke med hodet, men synes det er kjipt. Det er en viktig serie med tanke på historiene som er fortalt, sier Felix Baldauf til VG.

Han er en av profilene i serien, og har åpnet opp om personlige problemer, den vanskelige oppveksten og alle skadene som gjorde at han til slutt ble diagnostisert med «Bekhterevs».

– Jeg føler på mange måter at jeg har fortalt min historie. Jeg har blottlagt meg helt, og har egentlig ikke mer å komme med.

STERK HISTORIE: Felix Baldauf har vært en av hovedkarakterene i «Hodet i klemme» på NRK.

– Sesong tre hadde handlet om å sette det sportslige verket på kronen for min del, sier Baldauf som nå er på samling i Litauen.

Flere Gullruter

Til høsten er det VM, som også er OL-kvalifisering, og profiler som Baldauf, Oskar Marvik, Morten Thoresen og Exauce Mukubu har vært klare på at neste sommers Paris-OL er det store målet.

«Hodet i klemme» fikk i 2022 utmerkelsen «Gullruten» i kategorien «Beste karakterdrevne dokumentarserie», og daværende landslagstrener Aanes fikk den samme utmerkelsen i kategorien «Årets deltager». I mai ble det «Gullruten» for «Beste karakterdrevne dokumentarserie».

Nå er det altså slutt. NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier følgende:

– Jeg kan dessverre bekrefte på vegne av alle de som har fulgt serien i to sesonger at det nå er over.

– Årsaken er at vi må prioritere å forvalte rettigheter som EM i fotball, ski-VM på hjemmebane og OL. Men dette har vært en fantastisk serie som har bidratt til å løfte brytesporten.

Trenerbråk

Det er godt dokumentert i serien at det til slutt skjærer seg fullstendig mellom trenerduoen og utøverne. Aanes og Stig-Andre Berge sluttet i november i fjor.

PRISDRYSS: Regissør Kim Peder Rismyhr (med mikrofonen i hånden) sammen med Fritz Aanes og Morten Thoresen på Gullruten 12. mai.

Aanes har med sin selvsikre stil og «breiale» uttalelser blitt en stor profil i TV-serien. Han var med på Gullruten-showet i mai og tok imot prisen sammen utøver Morten Thoresen og regissør Kim Peder Rismyhr.

– Jeg visste faktisk ikke at det var slutt nå, men jeg er ikke overrasket, sier Aanes til VG og fleiper i kjent stil:

– Du spiser jo ikke karameller med papiret på! Jeg er hovedkarakteren og de andre er statister! Når jeg ikke er med blir det ikke mer TV.

Aanes var uansett ikke interessert i å være med i «kulissene» i en eventuell sesong tre. Olsen Langfeldt ler godt når han hører uttalelsene til Aanes.

– Han har vært en fantastisk magnet til serien, og selv om det ikke stemmer så skjønner jeg at Fritz gjør den konklusjonen.

Aanes svarer følgende på spørsmål om han er fornøyd med hvordan han fremsto i sesong to:

– Ja, det er ganske likt sånn som jeg er. I den første sesongen ble jeg hyllet mer som «gæær’n positiv», mens i andre sesong er guttene mer sure og grinete og får syte litt mer. Men det er helt greit.

– Fikk du sparken, eller sluttet du?

– Det vil du aldri få svar på. Men alle er venner, men det er mange som går og gjemmer seg litt, sier Aanes.