Bøe Risa klar for Atlético Madrid: – Jeg føler meg beæret

Vilde Bøe Risa (28) forlater Manchester United og er klar for den spanske fotballklubben Atlético Madrid.

Publisert: 12.09.2023 11:52 Oppdatert: 12.09.2023 13:53

Det bekrefter klubben i sine mediekanaler.

Bøe Risa har signert en korttidsavtale som strekker seg fram til neste sommer, opplyser Atlético Madrid.

«Med denne signeringen er klubben vår forsterket med en midtbanespiller med en stor karriere og internasjonal erfaring, som skiller seg ut med sin seiersvilje, harde arbeid og flotte tilslag på ballen. Hun er en spesialist på dødballer», skriver klubben.

Fantastisk

Landslagsspilleren fra Bergen ble hentet til Manchester United i 2021, men har slitt med å få spilletid i Old Trafford-klubben den siste tiden.

Bøe Risa sier at hun er svært fornøyd med å komme til en stor og fantastisk klubb.

– Jeg kjente det da jeg kom hit at det er stort å komme til en slik fin klubb. Jeg føler meg beæret av å komme hit og gleder meg til å komme i gang. Jeg føler meg ønsket, sier hun i et intervju som Atletico blant annet har publisert via X, tidligere kjent som Twitter.

I intervjuklippet beskriver 28-åringen seg sselv som en typisk midtbanespiller som er glad i ballen.

– Jeg liker å ha overblikket og se etter mulighetene som andre kanskje ikke ser. Jeg gleder meg til å bli kjent med spansk fotball, og spill i mesterligaen blir et av hovedmålene, sier Bøe Risa.

På vent

Bøe Risa var del av den norske troppen under VM-sluttspillet i Australia og New Zealand i sommer. Hun står med 64 landskamper og to mål for Norge.

Atletico ble nummer fire i den spanske toppdivisjonen sist sesong. Den nye sesongen skulle ha vært i gang, men de to første serierundene ble avlyst som følge av streik. Spillerne mener seg urettferdig behandlet i lønnsforhandlinger.

Ligaledelsen står fast ved tilbudet om en årlig minstelønn på 20.000 euro. Det tilsvarer snaut 230.000 kroner. Spillerne ba om minst 23.000 euro.