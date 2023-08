Viktor Hovland satte banerekord og vant storturneringen BMW Championship

Viktor Hovland (25) sikret en av karrierens aller største titler da han vant storturneringen BMW Championship. Nå hylles han for storspillet på turneringens siste dag.





Publisert: 20.08.2023 20:24 Oppdatert: 21.08.2023 00:09

– Det er den beste runden jeg har spilt, gitt omstendighetene, at det er playoff, denne banen og måten jeg avsluttet på, sier Hovland etter triumfen.

For med en runde på ni slag under par – noe som var banerekord – sikret han seieren i BMW Championship. Ikke bare er han sikret 38 millioner kroner, men han har også et fantastisk utgangspunkt før avslutningen på FedEx-sluttspillet.

– Jeg er helt målløs over den runden han leverer, sier Discovery-ekspert Marius Thorp etter Hovlands femte seier på PGA-touren.

– Dette er det villeste jeg har vært med på, sier ekspertkommentator Henrik Bjørnstad.

Se Hovlands score hull for hull i boksen under.

Fakta Hovlands scorekort Hull 1: Birdie.

Hull 2: Par.

Hull 3: Birdie.

Hull 4: Par.

Hull 5: Birdie.

Hull 6: Par.

Hull 7: Bogey.

Hull 8: Par.

Hull 9: Par.

Hull 10: Birdie.

Hull 11: Birdie.

Hull 12: Birdie.

Hull 13: Par.

Hull 14: Birdie.

Hull 15: Birdie.

Hull 16: Par.

Hull 17: Birdie.

Hull 18: Birdie. Score for dagen: −9. Score sammenlagt: −17. Vis mer

Hovland endte til slutt 17 slag under par sammenlagt. Scottie Scheffler og Matt Fitzpatrick delte annenplassen, to slag bak Hovland.

Det var en råsterk avslutning som til slutt ga Ekeberg-mannen seieren. De siste ni hullene spilte han på syv slag under par.

– I stedet for å tenke at jeg kunne vinne, tenkte jeg mer på hva som var det beste valget der og da – og gikk for det. Det ble åpenbart noen gode slag, og jeg prøvde å gjøre den beste avgjørelsen hvert eneste slag, sier Hovland om avslutningen.

Nordmannen spilte side om side med superstjernen Rory McIlroy denne søndagen. De to skal være lagkamerater under lagturneringen Ryder Cup til høsten.

– Utrolig golf, utrolig spill. Han har hatt noen store seirer så langt, han er en verdensklassespiller. Han fortsetter bare å male på, og holder foten på gassen, sier McIlroy til Discovery+.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: DYLAN BUELL / AFP / NTB

Hovland startet dagen tre slag bak Scheffler. Nordmannen kom imidlertid godt i gang med birdie på hull 1, 3 og 5. Etter en lei bogey på hull 7, ventet en ny rekke birdier på hull 10, 11 og 12. Det var bare starten på en vanvittig avslutning.

På hull 14 sto han nemlig for det som kanskje var dagens slag. Hovland befant seg i den tykke roughen, men vartet opp med et utrolig innspill som endte helt inntil hullet. Det betød nok en birdie og delt ledelse.

– Det er rampete, på grensen til ulovlig, jublet Discovery-kommentator Per Haugsrud.

Ledelsen varte ikke lenge, for Scottie Scheffler rullet i to birdier på rad og fikk dermed en luke på to slag. Men da Hovland selv avsluttet med birdie på hull 15, 17 og 18, samtidig som Scheffler fikk en bogey hull 17, var seieren Hovlands.

– Det er en ganske utrolig runde med golf. En 61-runde er ganske vilt på en søndag, og en fantastisk måte å vinne på, sier Scheffler.

BMW Championship er den andre av tre turneringer som utgjør FedEx-sluttspillet. Sluttspillet avsluttes med Tour Championship neste uke, der kun de 30 beste spillerne får stille. Spillernes rangering på FedEx-rankingen bestemmer hvor godt utgangspunkt spillerne får i avslutningen.

Scottie Scheffler, som topper rankingen, starter på −10. Viktor Hovland lå på 7. plass, men spilte seg opp til en annenplass i sammendraget etter søndagens bragd. Dermed går han ut på −8, to slag bak Scheffler.

Vinneren får en premie på 18 millioner dollar, tilsvarende 190 millioner norske kroner.