Casper Ruud tapte for Alcaraz i US Open-finalen: – Skal fortsette å jakte

(Casper Ruud-Carlos Alcaraz 4–6, 6–2, 6–7, 3-6) Unge Carlos Alcaraz (19) ble for sterk for Casper Ruud (23), som tapte sin andre Grand Slam-finale.

fullskjerm neste TAPTE: Casper Ruud brukte alle knep for å slå Carlos Alcaraz, men spanjolen ble for sterk. 1 av 6 Foto: Sarah Stier / AFP

12. sep. 2022 01:38 Sist oppdatert nå nettopp

Spanjolen er samtidig tidenes yngste verdensener siden rankingen startet i 1973. Ruud blir nummer to.

Alcaraz falt sammen og gråt sine modige gledestårer etter at triumfen var i havn. Siden feiret han, tradisjonen tro, med trenere og venner i sin boks på tribunen.

Ruud fikk trampeklapp da han skulle holde sin tale, der han først hedret 9/11-ofrene. Deretter snakket ham om tennisen:

– Ting har gått så bra. Dette var en spesiell dag. Vi visste begge hva vi spilte for. Det er morsomt at vi blir nummer én og to etter dette. Jeg er selvfølgelig skuffet, men det er ikke verst å bli nummer to heller. Jeg kommer til å fortsette å jakte på min første Grand Slam-tittel, sier Casper Ruud.

Han ble bedt om å snakke om sin familie i Ruud-boksen på tribunen.

– Jeg kan ikke takke dem nok, sier 23-åringen – til publikums begeistring. Ruud tar med seg snaut 13 millioner kroner fra kampen, mens vinneren får dobbelt så mye.

Carlos Alcaraz snakket også terrorangrepet mot New York før han begynte å snakke om kampen.

– Det er vanskelig å snakke nå. Det er mange følelser. All den harde jobben jeg har gjort sammen med teamet mitt og foreldrene mine – det er spesielt.

New York Times’ tennisekspert Chris Clarey twitret dette:

Om seierstårene sier US Open-vinneren:

– Jeg tenkte på min far og bestefar. De kunne ikke komme hit. Jeg tenke på dem, sier Alcaraz mens tårene trykker på.

Spanjolen brukte fire sett på å så Casper Ruud.

– Tredje sett er nøkkelen. Casper har settballer som han ikke får inn, sier Christer Francke i TV Norge-studio.

Settballene var på 6–5 i tredje sett. I stedet for Ruud-sett, ble det tiebreak - der spanjolen var fullstendig overlegen.

Ruud spilte finalen i French Open i juni og tapte da i tre strake sett mot Rafael Nadal.

Denne gang var han atskillig nærmere å vinne, og det ble en jevn kamp foran 22.000 tilskuere i Arthur Ashe-arenaen i New York, blant dem mange kjendiser.

Yngst siden Nadal

Alcaraz er den yngste vinneren av en Grand Slam-turnering siden landsmann Rafael Nadal, som to dager etter sin 19-årsdag vant French Open i 2005. Alcaraz er den andre tenåringen i US Open-finalen i «moderne tid». Den første var amerikaneren Pete Sampras for 32 år siden.

De som har sagt at Casper Ruud er en kjedelig tennisspiller, bør nok tenke seg om etter denne finalen, der nordmannen – i likhet med Alcaraz – viste hvilke tennisvirtuoser de er.

Carlos Alcaraz brøt Ruuds andre servegame i første sett. Det bruddet skulle bli avgjørende, for begge holdt sine resterende serveess. Det ble 6–4 til spanjolen etter et feiende sett som lovet det beste for fortsettelsen.

I andre sett sto det 3–2 til Ruud og begge hadde holdt servegamene – da nordmannen brøt for første gang i kampen. Han fulgte opp med å øke til 5–2, og brøt nok en gang slik at det ble 6–2 seier.

Carlos Alcaraz åpnet tredje sett med å bryte Ruuds serve, men på 1–2 klarte Norges håp å bryte tilbake, slik at det sto 2–2. Siden klarte begge å vinne servegamene sine, og det ble 6–6.

Tiebreak-kollaps

I tiebreak gikk Alcaraz opp til 4–1 etter å ha vunnet sine to egne server, og så brøt han Ruuds første til 5–1. Spanjolen fortsatte til å knuse Ruud med 7–1 i tiebreak – og dermed ledet han kampen.

I fjerde sett brøt Alcaraz på 3–2 og ledet 4–2 og 5–2. Han hadde to matchballer til å serve inn 6–2 – og den andre satt!

Alcaraz hadde 14 serveess mot Ruuds fire.

Casper Ruud vant semifinalen mot russiske Karen Khatsjanov (26) med 3–1 i sett. I kvartfinalen vant ham i tre strake sett mot italieneren Matteo Berrettini. Alcaraz slo amerikaneren Frances Tiafoe 3–2 i sett i sin semifinale.

US Open har blitt spilt helt siden 1881. Siden 1987 har det kronologisk vært den siste av årets fire Grand Slam-turneringer.

PS: Molla Mallory – født Bjurstedt i Mosvik – vant US Open åtte ganger. Om hvor mange av dem hun vant som norsk statsborger, strides de lærde.