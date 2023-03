Nå smiler Luka igjen: Dallas la press på konkurrentene

Den slovenske stjernen Luka Doncic og Dallas Mavericks la press på lagene foran på tabellen natt til onsdag.

SMILET ER TILBAKE: Luka Doncic snakket åpent om at «det ikke er så morsomt lenger» på en pressekonferanse forrige uke. Nå er smilet tilbake.

29.03.2023 09:07

– Jeg pleide å kose meg og smile på banen, men det har vært så frustrerende i det siste, fortalte en åpen Luka Doncic til pressen forrige uke.

Natt til onsdag var smilet tilbake.

Texas-laget slo Indiana Pacers 127–104 og Doncic scoret 27 poeng fra sin point guard-posisjon.

Dermed er Dallas Mavericks nå oppe på likt antall seire som Oklahoma City Thunder på tabellen. Skillet mellom mulig sluttspillplass (Play-In-turneringen Play-In-turneringenEn miniturnering for å avgjøre hvem som får de to siste sluttspillplassene som spilles uke 15.) og ikke går mellom de to lagene. Thunder er akkurat nå foran på en marginal «tie-breaker».

Fakta NBA-resultater natt til 29. mars Washington Wizards – Boston Celtics 130-111, Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 120-118, Toronto Raptors – Miami Heat 106-92, Memphis Grizzlies – Orlando Magic 113-108, Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 134-137, Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 120-109. Vis mer

Luka Doncic sjokkerte kommentatorene med sin pasning mot Pacers natt til tirsdag.