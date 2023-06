Følg Bergen Fjellmaraton direkte

I strålende solskinn løper bergenserne over Vidden under årets Fjellmaraton. Følg med hvem som kommer over mål her.





I fjor var det vått, bløtt og gjørmete under Bergen Fjellmaraton. I år får deltakerne blå himmel og nydelig vær de 21 kilometerene fra Montana, opp Ulriken, over Vidden, Rundemanen, Blåmanen, ned Fløyen for å komme i mål på Skansemyren.

Litt over klokken 19 kom de første deltakerne i mål.