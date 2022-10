Play Magnus overrasket over Niemann-søksmål: – Ingen grunnlag for anklagene

Selskapet Play Magnus, der Magnus Carlsen (31) er blant de største aksjonærene, skriver i en uttalelse at de er overrasket over søksmålet fra Hans Niemann (19).

SAKSØKT: Magnus Carlsen, og hans selskap Play Magnus, er saksøkt av Hans Niemann.

25. okt. 2022 08:49 Sist oppdatert nå nettopp

I uttalelsen kommer det frem at de mener de ikke er grunnlag for anklagene fra Niemann. De skriver videre at de søker juridisk rådgivning før de går videre med sine handlinger.

«Vi har ikke noen ytterligere kommentarer utover det vi sier i meldingen», skriver administrerende direktør Andreas Thome i Play Magnus i en SMS til VG.

Magnus Carlsen eier 8,5 prosent av Play Magnus gjennom sitt selskap MagnusChess AS, kommer det frem i meldingen fra Play Magnus. Det gjør ham til nest største aksjonær i selskapet.

Fakta Hva har skjedd i sjakkbråket? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen forrige måned trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. 20. oktober har leverte Niemann et søksmål mot Carlsen og fire andre parter. Vis mer

Chess.com skal kjøpe opp Play Magnus arrow-outward-link i en avtale verdt rundt 820 milioner kroner. Det ble kjent 24. august.

Både den norske sjakkspilleren og Play Magnus er saksøkt for 100 millioner dollar av Hans Niemann for æreskrenkelser. Søksmålet ble kjent torsdag 20. oktober.

– Jeg fokuserer på sjakken uansett, og dette blir ikke brukt som unnskyldning uansett hvordan det måtte gå, sa Carlsen mandag til NRK på Island om søksmålet.