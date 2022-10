Du verden, for en forvandling

Grunn til å smile: Skipresident og tidligere RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug sammen med dagens Rosenborg-leder Tore Bjørseth Berdal på Brakka mandag.

KOMMENTAR: Pizza, is og et tydelig budskap fra RBK-lederen som har gått under radaren det siste året. Det er gode dager på Brakka.

LERKENDAL: - Det er sikkert noen som har bursdag, sier Mikael Dorsin.

Han har akkurat avsluttet det siste av tre møter med danske agenter. Sistemann var Simon Friis, Carlo Holses representant.