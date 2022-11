Helland legger opp: – Ikke turt å si det til pappa

Pål-André Helland plages fortsatt over RBK-exiten. Og er stolt over jobben han har gjort for Lillestrøm.

På søndag har ikke lenger Neo en pappa som er profesjonell fotballspiller. – Det blir en merkelig dag, sier Pål-André Helland.

9. nov. 2022 11:03 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå har jeg porsjonert depresjonen litt hver dag den siste tiden, så det går greit å snakke om at jeg legger opp. Jeg tror det er riktig, selv om det er blytungt, sier Pål-André Helland.

Når 32-åringen rusler ut på treningsfeltet onsdag formiddag, har han nettopp informert lagkompisene om at fotballkarrieren er over.