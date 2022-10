Følg Stabæk-RBK direkte

DEL

I sluttspillet er Nautnes toppscorer for RBK med to mål. I grunnspillet fordelte de sine 40 mål godt mellom flere spillere, og Fornes ble toppscorer med seks mål. Like bak ligger Nautnes og Jøsendal med fem mål hver. Dersom det blir en målrik kamp som ønsket i dag, skal man ikke se vekk i fra at det er fra blant annet disse målene vil komme.