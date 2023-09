Hockeyforbundet beklager Eide-håndtering: – Burde forhandlet

Norges ishockeyforbund legger lokk på hva det har kostet å komme til enighet med avgått generalsekretær Ottar Eide.

ANSVARLIG: Tage Pettersen leder styret som nå beklager overfor Ottar Eide. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 14:35

Tordsag ettermiddag kom nyheten om at partene omsider har kommet til enighet. Det skjer flere uker etter at Eide i praksis fikk sparken i all offentlighet.

Ishockeypresident Tage Pettersen hadde på det tidspunktet ikke fremforhandlet en sluttavtale med Eide. Det gikk idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til å reagere i VG.

Han mente Eide hadde en svært god sak dersom han ville bestride avgjørelsen om å bli kvitt ham.

I dag, torsdag, kommer beklagelsen fra Norges ishockeyforbund:

«Sett i ettertid burde styret tatt initiativ til forhandlinger med Eide. Styret beklager måten prosessen ble håndtert på og det store medietrykket Eide deretter ble utsatt for. Dette burde han bli spart for i en allerede krevende tid. Styret er lei seg for den merbelastningen prosessen har påført Eide» heter det i en pressemelding.

Deretter presisereres det at partene ikke vil gi noen kommentar utover pressemeldingen.

Det betyr at de heller ikke ønsker å fortelle offentligheten hva et hockeyforbund med store økonomiske utfordringer må ut med etter det som har skjedd.

Ottar Eide ønsker ikke å kommentere innholdet i avtalen overfor VG. Tage Pettersen har ikke besvart VGs henvendelse.

Sparkingen av Eide fant sted etter at Norges ishockeyforbund har havnet i store økonomiske problemer: Tidligere i år besluttet forbundet å droppe landslagsaktivitet ut året.