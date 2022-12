Sør-Korea til himmels etter overtidsdrama

(Sør-Korea – Portugal 2–1) Sør-Korea måtte vente og vente, og først en stund etter kampslutt var det klart: De skal spille åttedelsfinale i VM. Samtidig bommet Cristiano Ronaldo (37) på det han fikk av sjanser – og virket lite fornøyd med det.

SJOKKBØLGER: Helt til siste spilleminutt så det ut til at Sør-Korea skulle hjem fra VM, men til slutt tok de seg til en overraskende åttedelsfinale – med et nødskrik.

Yasmin Sunde Hoel, VG

2. des. 2022 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

Helt til det var spilt 90 minutter så det ut som at Sør-Korea var ute av VM. Da var stillingen 1–1, og det ville ikke holde.

Men så dukket Hwang Hee-chan opp foran mål, etter å ha blitt spilt fri av profilen Son Heung-min, og satte 2–1-scoringen som sendte hele Sør-Korea til himmels.

Jubelscenene ble enorme – med tilskuere som gråt og sørkoreanske spillere som kastet seg mot bakken da fløyta gikk.

Men deretter løp de rett til benken for å samle seg rundt en liten mobil.

Sør-Korea var nemlig avhengige av at Ghana tapte i kampen mot Uruguay. Den kampen startet samtidig som Sør-Korea- Portugal, men i oppgjøret mellom Ghana og Uruguay ble det hele 16 tilleggsminutter.

Derfor måtte sørkoreanerne vente og vente i spenning, der de sto bøyde over den lille mobilskjermen.

Men til slutt var det klart: Ghana tapte 2–0 mot Uruguay, noe som sendte Sør-Korea opp på andreplass i gruppa – og til åttedelsfinale.

LAGBILDE: Sør-Korea-spillerne kunne endelig slippe jubelen løs etter drøyt ti nervepirrende minutter.

Portugal var allerede klare for åttedelsfinale i VM etter å ha vunnet 3–2 over Ghana og 2–0 over Uruguay, og møtte derfor Sør-Korea med et B-preget lag.

Blant annet fikk Manchester United-profilen Bruno Fernandes hvile, mens den store stjerna Cristiano Ronaldo spilte fra start.

Men da han ble byttet ut etter 65 minutter, uten å ha scoret, så han i kjent stil litt frustrert ut. Etterpå ble Ronaldo filmet da han satt tankefull på benken.

– Ikke en glad gutt, det der, konstaterte NRK-ekspert Nils Johan Semb.

37-åringen er på jakt etter nye scoringsmilepæler, men i denne kampen noterte han seg først og fremst for en slags målgivende pasning – til Sør-Korea.

Ballen streifet nemlig utilsiktet innom Ronaldos rygg før Kim Young-gwon banket den i nettet, til Sør-Koreas første mål i kampen.

Sør-Korea jubler for Kim Young-gwon scoring, som sørget for utligning i kampen mot Portugal.

Ronaldo har slitt litt med uttellingen, bortsett fra hans annullerte scoring og straffemål i åpningskampen mot Ghana.

Mot Sør-Korea var superstjernen igjen farlig frempå ved flere anledninger, blant annet da han plutselig sto på helt riktig sted til riktig tid og fikk hodet på en knallhard retur fra keeper.

Sjansen var stor, men forsøket gikk noen meter utenfor målet.

Klubbløse Ronaldo kom til mange sjanser, men fikk ikke ballen i mål.

I stedet var det lagkameraten Ricardo Horta som sendte Portugal i ledelsen fem minutter ut i kampen. Diego Dalot gjorde forarbeidet da han kom seg forbi på siden og slo en perfekt pasning mot Horta.

Ronaldo har uansett allerede skrevet historie i VM. Da han scoret på straffen mot Ghana, ble han den første mannlige spilleren til å score i fem VM. Ronaldo har ni VM-scoringer totalt i karrieren.

Tapet hadde heller ingen stor betydning for Portugal, som er gruppevinnere og senere i kveld får vite hvem de skal møte i åttedelsfinalen om noen dager.