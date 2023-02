Kristoffersen nesten halvannet sekund bak i VM-storslalåm: – Det er for mye respekt

COURCHEVEL (VG) VMs storslalåm bød på en særs isete løype og et par overraskelser: At megafavoritten Marco Odermatt (25) ikke leder – og at Norges gullhåp Henrik Kristoffersen (28) kom inn 1,42 bak ledende Marco Schwarz (27).

DUKNAKKET: Henrik Kristoffersen i målområdet etter 1. omgangen i storslalåm. Han er beste nordmann på syvende plass halvveis.

17.02.2023 10:47 Oppdatert 17.02.2023 11:16

– Det er for mye respekt. Du må slippe deg løs her. Det har vært rykter om at det var ekstremt isete, men det er faktisk ganske aggressivt, vurderer pappa Lars Kristoffersen, Henriks mangeårige trener og støttespiller, på Viaplays sending i 1. omgang.

Det er dobbel Marco i teten halvveis: Odermatt leverte som ventet en god tid da sveitseren var førstemann ut i VMs storslalåmkonkurranse, mens navnebror Schwarz hevet listen enda mer fra startnummer tre. Østerrikeren har nesten halvannet sekund til gode på Henrik Kristoffersen på syvende, og er over halvsekundet (0,58) foran Odermatt.

– Det er ikke sånn ekstremt langt opp til pallen, men 1.40 – det er litt langt, vedgår Henrik Kristoffersen overfor Viaplay.

Schwarz – med kun én pallplass i storslalåm i verdenscupen denne sesongen – er dermed på skuddhold av sitt andre mesterskapsgull. Han vant kombinasjonen i Cortina-VM for to år siden. Da tok han også bronsen i storslalåm. Tidligere i årets Frankrike-VM ble det sølv i superkombinasjonen og fjerdeplass i utfor.

Kristoffersen kjørte fra startnummer to, mellom de to Marco’ene. Lars Kristoffersen mener VM-forberedelsene ikke kunne vært annerledes.

– Det har vært optimalt det vi har gjort inn mot mesterskapet, fastslår Kristoffersen senior.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut og er ferdig med VM-konkurransene, mens unggutten Alexander Steen Olsen (21) er nummer 13 da de 30 beste har kjørt.

PS! 2. omgang følger du på VG og Viaplay/TV3 fra 13.30.