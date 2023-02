Jakob Ingebrigtsen klar for rekordstevne: – Ikke helt der han vil være

Jakob Ingebrigtsen (22) har vært plaget av sykdom, men nå bekrefter hans manager at han onsdag kveld stiller til start på 1500 meter i Liévin - der han satte verdensrekord for ett år siden.

REKORD-ØYEBLIKK: Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord på 1500 meter innendørs i franske Liévin for ett år siden. Onsdag kveld løper han samme distanse, samme sted.

15.02.2023 09:54

– Han har litt sykdom i bagasjen. Med et nytt tilbakeslag ville han ikke ha startet. Han er ikke helt der han vil være, men det har gått bra i det siste. Jeg tror han er i ganske god form, sier Daniel Wessfeldt tirsdag formiddag.

Jakob Ingebrigtsens svenske manager forteller han er ventet til Liévin nord i Frankrike tirsdag ettermiddag. Norges OL-gullvinner på 1500 meter er sammen med Sveriges verdensrekordholder i stav, Mondo Duplantis, stevnets største stjerne.

Onsdag kveld skal han være klar for 1500-meteren i «Haut-de-France Pas-de-Calais»-stevnet. Ferdinand Kvan Edman (personlig rekord 3.37,39) har fått plass i feltet.

Karsten Warholm løper 400 meter klokken 22.45.

Jakob Ingebrigtsen satte sin 1500-verdensrekord innendørs (3.30,60) i Liévin-stevnet 17. februar i fjor. Hans personlige rekord utendørs er 3.28,32 (OL-finalen august 2021), Hicham El Guerroujs verdensrekord er 3.26,00, satt i 1998.

Jakob Ingebrigtsen figurerer fortsatt som trekkplaster for Madrids innendørsstevne neste uke, selv om det er uaktuelt for ham å starte der. Daniel Wessfeldt begrunner det med at han ikke er godt nok forberedt for 3000 meter, som var distansen han skulle ha løpt neste onsdag.

– Jeg tror ikke det blir mer enn dette, før Istanbul, sier Wessfeldt med tanke på Liévin og inne-EM i friidrett 2.-5. mars.

Spørsmålet er om europamesterskapet i Tyrkia om to uker vil bli arrangert. Det er erklært tre måneder unntakstilstand i landet etter jordskjelvet for en drøy uke siden.

I utgangspunktet skal rundt 600 utøvere fra 50 nasjoner delta i Istanbul-EM. Norge kommer til å sende rundt 15 utøvere, hvis mesterskapet blir noe av.

Inne-NM kommende helg er siste mulighet for å skaffe tilstrekkelig med EM-kvalifiserende ranking-poeng. Det nasjonale mesterskapet i Bærum Idrettspark vises på NRK 2 lørdag og søndag