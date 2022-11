Hopperne jubler etter Bråthen-vending: – Det vil gagne hele systemet

HOLMENKOLLEN (VG) Hopperne er glade for at Clas Brede Bråthen er tilbake i sin gamle rolle som sportssjef for hopp etter den langvarige konflikten med Skiforbundet.

LETTET: Clas Brede Bråthen fikk tirsdag en rekke gratulasjoner med å ha kommet tilbake til rollen som sportssjef som hopp.

20 minutter siden

– Jeg tenker det er veldig bra. Da har vi fått tilbake orden og ro i systemet, slik at vi faktisk kan fokusere på det sportslige. Det vil gagne hele systemet, sier hopper Daniel-André Tande arrow-outward-link på et «kickoff» i Holmenkollen.

Clas Brede Bråthen arrow-outward-link ble «sparket oppover» og utnevnt til landslagssjef for hopp arrow-outward-link for et drøyt år siden. Han hadde tidligere som sportssjef for hopp-grenen ligget i en langvarig, offentlig konflikt med ledelsen i Norges Skiforbund arrow-outward-link , som mente Bråthen opptrådte uakseptabelt i sitt virke som sportssjef.

Fakta Clas Brede Bråthen * Født 28. november i 1968 (53 år) * Tidligere norsk landslagshopper * Beste plassering i verdenscupen: 3.-plass i Sapporo (1988/89) * NM: Gull normal bakke i 1994, lag i 1996. * Tok over som sportssjef for hopp i Norges Skiforbund i 2004 etter Jan-Erik Aalbu. * Lå i 2021 i en opprivende strid med ledelsen i Norges Skiforbund og måtte forlate jobben som sportssjef. Ble da landslagssjef for hopperne. * Aktuell: Har fått tilbake sin gamle jobb som sportssjef etter et vedtak i styret i Norges Skiforbund mandag kveld. Vis mer

Nå er Erik Røste borte arrow-outward-link som skipresident og Ingvild Bretten Berg borte arrow-outward-link fra stillingen som generalsektretær, og på et møte i det nye skistyret mandag ble det bestemt at Bråthen skal tilbake i rollen som sportssjef.

Ståle Villumstad fikk jobben som sportssjef da Clas Brede Bråthen ble landslagssjef. Villumstad går nå tilbake i jobben som arrangementssjef for hopp.

Tirsdag var Bråthen lettet og fikk stor oppmerksomhet blant de oppmøtte til kickoffet i Holmenkollen. «Gratulerer med nygammel jobb» og klemmer ventet ham.

NYE HOPP: Hopperne møtte pressen i Holmenkollen.

– Det er bra at vi er samlet i Hopp-Norge og ledelsen i Skiforbundet om løsningen som vi tror er best med tanke på sport og andre ting, sier Bråthen.

Hopperne er klare på at konflikten mellom Bråthen og den tidligere skiledelsen har preget dem.

– Det ble diskutert på hver eneste tur vi var på, og det er slitsomt. Spesielt for dem i støtteapparatet og gjelder. Det er derfor veldig godt å være ferdig med det, sier Tande.

Trener for herrene, Alexander Stöckl, forteller at saken har tatt mye energi – særlig i fjor sommer.

– Det var en gladbeskjed i dag. Jeg må bare takke hoppkomiteen som har gjort en kjempeinnsats for at vi får arbeidsroen vi trenger, men også skistyret som har vedtatt dette. Nå føler jeg ting er klart og at vi kan bidra til at Skiforbundet blir større enn det er i dag, sier Stöckl.

– Føles alt dette unødvendig ut når man ender på løsningen man hadde?

– Jeg tror at i alle slags stormer og utfordringer, ligger det noe positivt i det. Det gjelder alle som har vært i en kamp. Jeg tror det vil styrke Norges Skiforbund, svarer østerriker.

TAKKER HOPPKOMITEEN: Hopptrener Alexander Stöckl takker grenens komité som har jobbet for at at Clas Brede Bråthen skal tilbake som sportssjef.

Johann André Forfang tror konflikten og den offentlige skittentøy-oppvasken har ført til sponsorproblemer.

– Det virker som en ekstrem lang omvei for å ende akkurat dit vi var. Men jeg er veldig glad for at det ble slik vi ønsket. Hele konflikten har vi først begynt å merke veldig i det siste med økonomien, sier Forfang og fortsetter:

– Laget rundt har vært veldig gode til å fokusere selv om ting har stått på som verst, men i det siste har vi merket at vi lever på sparebluss og ikke får gjort alle samlinger vi ønsker.

Bråthen håper snart å kunne presentere nye løsninger for næringslivet som de vil bite på.

– Den er krevende, men det er en del muligheter knyttet til det som vi håper å dra nytte av, sier Bråthen.