Protesterer mot EM-dommerne: – Dette tar kaka

LJUBLJANA (VG) Rumenske spillere ber om «respekt for jobben vår» etter en avgjørende dommerfeil. Stine Bredal Oftedal håper det blir tatt på alvor.

Nå nettopp

– Det skal ikke være mulig å ikke se en dobbeltstuss på dette nivået.

– Romania fortjener mer respekt. Jeg fortjener mer respekt. Et trist øyeblikk for håndballen.

Slik reagerte de to rumenske stjernene Crina Pintea og Cristina Neagu etter Romanias 34–35-tap for Montenegro i håndball-EM arrow-outward-link tirsdag kveld.

Helt mot slutten av kampen oppsto en kampavgjørende situasjon som dommerteamet ikke blåste på. Se situasjonen her:

I stedet for at Montenegro ble avblåst for dobbeltstuss, ble det i stedet straffekast – som montenegrinerne scoret det avgjørende målet på.

– Jeg har sett mye svak dømming i min karriere, men dette tar kaka – og det med glans. Det er en dømming jeg aldri har sett maken til. Ikke bare blir det ikke dømt for dobbeltstuss, men hun som tar straffen hopper. Da får du full pakke på få sekunder, sier Gunnar Pettersen, tidligere landslagssjef for herrene og nåværende Viaplay-ekspert.

Som ikke det var nok: Det sørget for at Montenegro gikk til semifinale.

«Respekter jobben vår», står det på noen hvite T-skjorter Romania markerte sin misnøye med, ifølge dette bildet delt av Pintea onsdag:

– Vi ønsker selvfølgelig at nivået skal være så høyt som mulig i alt vi gjør, så jeg håper det blir tatt på alvor, sier Stine Bredal Oftedal arrow-outward-link til VG om situasjonen og markeringen.

– Jeg synes det er utrolig at de ikke ser en dobbeltstuss. Det er en av de mest grunnleggende reglene å håndball. Det er utrolig og uforståelig, sier Maren Aardahl arrow-outward-link – og kaller det «fatalt» at en slik feil blir avgjørende.

– Jeg tror det handler om at man legger så mye tid, energi og krefter i det her. Det er liksom livet vårt, og når man står oppi det er det få ting som betyr mer. Da er det veldig frustrerende at ting utenfra skal påvirke så mye, sier Vilde Mortensen Ingstad om de rumenske reaksjonene.

Også de norske spillerne har latt seg frustrere over dømmingen til nå. I kampen mot Danmark var det flere situasjoner i første omgang de reagerte på, og i mandagens kamp mot Slovenia det samme:

De norske spillerne er mer tilbakeholdne med å kritisere det generelle nivået på dømmingen til nå i EM. Det er ikke Gunnar Pettersen.

– Hvor skal jeg egentlig starte? spør han retorisk.

Han har forsøkt å sette søkelyset på tre ting de siste årene: At kantspillere avslutter med begge beina i bakken, at linjespillere kaster seg inn og avslutter, og at straffer skytes uten at det samme benet står på bakken hele veien.

Slik applauderte han på direkten da en situasjon av førstnevnte art ble avblåst tidligere i EM:

– I fjor fikk jeg en prat med dommersjefen i det internasjonale håndballforbundet. Jeg spurte hva han tenkte om all trampingen, og sa jeg mente det generelt. Etter min mening er halvparten av avslutningene fra kant tramp. Han sier det «er veldig vanskelig å se». Det er jeg totalt uenig i.

Pettersen sier han har forsøkt å ta opp temaet med dommersjefer og andre fora over en periode – uten å få helt den responsen og endringen han så sterk etterlyser.

– Jeg må innrømme jeg ikke ser noe særlig endring, det nytter altså ikke å si noe, opplever Pettersen.

Han mener et hovedproblem er at det ikke er riktig fokus fra dommerne, at blikket flytter seg fra spilleren til mållinjen i avslutningsøyeblikk. Videre er dommernes bakgrunn vesentlig:

– I VM i fjor stusset vi litt over hvor dommerne kom fra, og nivået i ligaene de dømmer i til vanlig. Jeg synes synd på spillerne i EM, som forbereder seg skikkelig og så får de aldri tildelt de best rangerte dommerne. I et herremesterskap er det de best rangerte dommerne. Jentene har fortjent mye bedre, sier Pettersen.

– Det er nesten sånn at man kan si at noen av dommerprestasjonene bør man nesten ikke vurdere.