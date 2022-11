Melby refser FIFA-presidenten – tar selvkritikk for egen Qatar-håndtering

Guri Melby går hardt ut mot FIFA-presidentens Ukraina-utspill og oppfordrer til VM-boikott. Samtidig erkjenner hun at regjeringen i hennes tid burde gjort mer.

KRITISK: Guri Melby er ikke nådig i omtalen av FIFA-presidenten.

17. nov. 2022 09:41 Sist oppdatert nå nettopp

FIFA-president Gianni Infantino arrow-outward-link snakket på tirsdag til lederne på G20-møtet på Bali i Indonesia. Der oppfordret han til våpenhvile mellom Russland og Ukraina mens VM pågår. arrow-outward-link

– Så min bønn til dere er å innføre en midlertidig våpenhvile i én måned mens VM pågår, sa Infantino.

Infantino ba tidligere i november landene som skal delta i VM i Qatar om å ikke blande fotball og politikk. arrow-outward-link Denne dobbeltmoralen får Venstre arrow-outward-link -leder Guri Melby arrow-outward-link til å reagere.

– Jeg tenker at dette er uttalelser som er ganske ødeleggende for fotballen. FIFA har veldig lenge sagt at vi ikke skal blande politikk inn i fotball og det har de sagt for å distansere seg fra debatten om sportsvasking og de anklagene de har fått på det. Nå bruker de en anledning til å fremme politikk og bruker fotballen for å få gjennomslag på politikk, og da motsier man jo seg selv og det som har vært FIFAs holdning veldig lenge, sier Melby til VG.

UTMERKELSE: Vladimir Putin (t.v.) ga i 2019 Gianni Infantino «Vennskapsmedaljen» under en seremoni i Moskva. I den samme markeringen sa FIFA-presidenten at VM i Russland i 2018 var «Tidenes beste».

– Det er grunn til å spørre seg om hva som er bakgrunnen for hans uttalelser om våpenhvile akkurat nå. Det er kjent at Infantino har knyttet vennskapelige bånd til Putin, så det er jo også vanskelig å oppfatte han som en nøytral aktør som bare skal mene noe på vegne av fotballen, sier Melby.

– Akkurat nå er det kanskje Russland som har mest å tjene på at det blir en våpenhvile i Ukraina. De er på defensiven akkurat nå. Ukraina er i ferd med å vinne tilbake områder som Kherson arrow-outward-link , så det å oppfordre til en våpenhvile akkurat nå vil nok først og fremst være til fordel for Russland, legger partilederen til.

VM sparkes i gang på søndag. FIFA og Qatar har fått mye kritikk for tildelingen av mesterskapet arrow-outward-link , og flere dokumenterte menneskerettighetsbrudd.

– Hva kommer dere i Venstre til gjøre fremover?

– Vi kommer til å fortsatt til å oppfordre veldig tydelig til boikott av fotball-VM, sier Melby.

Ståle Solbakken og det norske landslaget hadde under VM-kvalifiseringen flere markeringer arrow-outward-link der de tok et oppgjør med menneskerettighetene i landet. Landslagssjefen uttalte også at han håpet på mer støtte fra regjeringen, som den gang besto av Høyre, Venstre og KrF.

– Jeg savner at flere kommer på banen, ikke bare fotballen, sa Solbakken til NRK. arrow-outward-link

– Gjorde regjeringen du var en del av nok i de årene dere var i dialog med dem?

– Jeg tror ingen kan slå seg på brystet og si at de har gjort nok når situasjonen er sånn som den er i Qatar. Det tenker jeg at vi alle bør være selvkritisk på, og si at vi har ikke fått til nok når vi ikke har oppnådd større resultater enn det vi har gjort, sier Melby.

MARKERING: Det norske landslaget med markering for menneskerettigheter i kampen mot Gibraltar i 2021.

I 2019 anslo daværende næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, at de statlige eide selskapene, Kongsberg Gruppen, Hydro og Yara hadde investeringer til en totalverdi på 80 milliarder norske kroner i Qatar.

– Ved å ha så nære økonomiske bånd med Qatar, burde dere ikke vært enda tydeligere i kravene om menneskerettigheter enn dere har vært?

– Det har man selvsagt mulighet til å gjøre som eier i et sånn selskap. Jeg kjenner ikke godt nok til om det har blitt gjort, men jeg forutsetter at den norske stat er tydelig på slike saker, svarer Melby, som var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering.

For et knapt år siden trakk Yara seg ut fra handelsavtale med Belarus arrow-outward-link på grunn av den politiske situasjonen i landet. Melby utelukker ikke at Venstre kan ta til orde for å fremme et forslag om å gjøre det samme med Qatar.

– Det er slett ikke umulig det. Det er hvert fall en diskusjon vi bør ha, i hvor stor grad statlige selskap i Norge skal ha sterke næringsinteresser i et land som Qatar, svarer Melby.